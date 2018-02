A los jóvenes que residen en áreas rurales no le interesan las candidaturas al Congreso: Gobierno

Como punto de partida de la campaña que iniciará el Gobierno Nacional para combatir la abstención, especialmente en los jóvenes, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, recorrió 897 kilómetros entre Bogotá y Turbo, Antioquia, en tres días para conversar con más de 300 jóvenes en 20 municipios y hacer un estudio en las zonas rurales con personas de distintos estratos y niveles educativos.

En el recorrido de la#RutaDeLaAbstención, el viceministro encontró un gran desinterés de los jóvenes por informarse y conocer las propuestas de los candidatos, especialmente al Congreso porque desconocen las funciones de los Senadores y Representantes a la Cámara y “para que les sirve elegirlos”.

Los pocos que afirmaron que votarían lo harán más por un compromiso ciudadano que por simpatizar con alguna propuesta determinada.

Durante gran parte del ejercicio, el viceministro no se identificó como tal, sino como un encuestador de la firma ficticia “No sabe, No responde” y recibió comentarios como “yo le daría mi voto al que me dé algo”; “votarían por el que menos robe, porque todos roban” y “para qué votar, si todos son unos corruptos”, entre otros.

El funcionario percibió un gran desencanto y desconfianza con la política y los políticos. No se sienten escuchados, no se sienten tenidos en cuenta, y por ende perdieron el interés. Al preguntarles su opinión sobre el tema en su mayoría la definieron como estafa, engaño, corrupción y mentira.

“Aproximadamente siete de cada diez jóvenes entrevistados declararon que nunca habían votado y su desinterés para votar en las elecciones de este año. Los pocos que están interesados en el proceso electoral eran estudiantes de campus universitarios, quienes tenían otra aproximación al ejercicio del voto”; afirmó, Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior.

Todos, sin excepción, declararon recibir la información política a través de las redes sociales; por eso desde el Ministerio del Interior se adelantarán una serie de iniciativas en universidades y medios digitales para motivar a los jóvenes a votar.

“Una vez más, queda claro que él que quiera conquistar el voto de una nueva generación deberá ir al encuentro de ella, con propuestas esperanzadoras y nuevas, en las redes” concluyó el viceministro Gómez.