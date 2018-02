“ELN mantendrá el terrorismo y el narcotráfico mientras tenga santuarios en Venezuela: Iván Duque”

Foto: Prensa- Iván Duque

El candidato presidencial dijo que el Gobierno colombiano debe respaldar la solicitud de circular roja que hace la Fiscalía para capturar cabecillas del ELN en Venezuela.

“Colombia no puede seguir siendo complaciente con los santuarios del terrorismo en el exterior. El ELN mantendrá el terrorismo y el narcotráfico mientras tenga santuarios de protección en Venezuela. El régimen de Maduro, además de ser una dictadura, patrocina el terrorismo”, dijo el senador Iván Duque este martes, luego del anuncio de la Fiscalía colombiana de expedir circular roja contra los cabecillas del ELN que se refugian en Venezuela.

El candidato presidencial del Centro Democrático dijo que Nicolás Maduro viola la legislación internacional al brindar santuarios de protección a terroristas del ELN y que es necesario que el Gobierno del presidente Donald Trump presione el final de ese apoyo de la revolución castrochavista al ELN.

También lamentó que el Gobierno, teniendo conocimiento de estos hechos, no se lo hubiera comunicado al país: “El Fiscal conoció a través de la Fuerza Pública colombiana que los cabecillas del ELN están en Venezuela. Si lo sabe la Fuerza Pública, lo sabe el Gobierno. ¿Por qué el presidente Santos no reacciona? América Latina no puede seguir pasiva”, agregó.

Sobre los atentados del ELN dijo que “son una vergüenza, pero son consecuencia de un Gobierno que ha sido permisivo con las FARC. El ELN quiere lo mismo. Si el ELN quiere desmovilizarse, desarmarse y reintegrarse debe concentrarse con supervisión internacional y suspender todas sus actividades criminales dentro de un marco de tiempo perentorio. Es posible que haya reducción de penas, pero con justicia, sin impunidad y sin negociar la agenda de Colombia. El Estado Colombiano no renunciará a su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos”.

Urge Fondo de Asistencia Humanitaria

El candidato también se refirió a la crisis migratoria de Venezuela hoy al cierre del foro la Ética de lo Público, realizado por la Universidad del Rosario y EL Tiempo. “Necesitamos crear un Fondo de Atención Humanitaria con urgencia. ¿Qué propongo yo?, que en lugar de gastarse los 300 millones de dólares que se van a gastar contratando a las Naciones Unidas para verificar los acuerdos con las Farc, utilicemos esos recursos para crear un fondo de atención humanitaria a la situación de frontera”, explicó Duque. Agregó que es necesario desarrollar “un estatus de protección temporal para que se puedan entregar visas, licencias temporales y normalizaciones migratorias, y es urgente que hagamos una presentación ante Naciones Unidas para crear un estatuto de refugiados para contener en la zona fronteriza lo que puede ser una gran catástrofe humanitaria”.

“La única salida para evitar que continúe el éxodo venezolano y el impacto que causa en Colombia es el establecimiento de la democracia y las libertades en Venezuela. Se necesita un nuevo gobierno comprometido con esa causa”, sentenció. Recordó que él instauró una denuncia con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 50 de Chile contra Maduro por los crímenes sistemáticos que se están produciendo en Venezuela. Y dijo que, de ser presidente, será coherente y denunciará como Jefe de Estado al régimen dictatorial del vecino país.