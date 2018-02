Fuerte debate entre Alejandro Ordóñez y Piedad Córdoba

Foto:Twitter Alejandro Ordóñez

En un debate realizado en la Universidad del Rosario, los candidatos presidenciales Alejandro Ordóñez y Piedad Córdoba se hicieron graves señalamientos sobre sus pasadas gestiones públicas.

En un principio, el exprocurador general le pidió a la exsenadora Córdoba que le aclare al país si ella es “Teodora Bolívar” y si fue consejera de la entonces guerrilla de las Farc.

Piedad Córdoba rechazó estos señalamientos y calificó a Ordóñez como corrupto por haberla destituido durante su ejercicio como Jefe del Ministerio Público.

“No hay peor cosa que ver a un corrupto hablando contra la corrupción. Usted sabe que no hubo pruebas, que su juico fue ilegal, ilegítimo, así que no se las venga a tirar aquí de santo señor exprocurador”, afirmó Piedad Córdoba.

En respueta, el exprocurador afirmó que su decisión fue justa y apegada a la ley, porque encontró pruebas que demostraron sus nexos con las Farc.

“Dígale al país si usted aconsejaba a las Farc manipular las pruebas de superviviencia de los secuestrados, por qué no le dice al país si usted tenía vínculos con la guerrilla”,aseguró Ordoñez.

A lo anterior, Piedad Córdoba respondió: Yo fui la única persona valiente que enfrente a la sociedad y al mismo gobierno por la libertad de los secuestrados y no me arrepiento de lo que hice. No soy de las Farc, no he sido de las Farc y no soy Teodora de Bolívar”.

En el debate, Ordóñez arremetió contra la izquierda colombiana diciendo que esa corriente política es la responsable de la destrucción de tres pilares fundamentales de la sociedad, que son la libertad, la propiedad y la familia.