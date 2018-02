“Habrá impacto negativo en seguridad”: Pinzón sobre reducción de ayudas de EEUU a Colombia

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que la reducción en el presupuesto de ayuda para Colombia presentado por el gobierno de Donald Trump al congreso estadounidense responde a la molestia que ha generado el deterioro en la lucha contra el narcotráfico y pidió al gobierno colombiano tomar las acciones del caso para reversar la situación.

“Mi recomendación al gobierno es que explique bien el tema del narcotráfico, presente un plan efectivo e impida que nos quiten esos recursos , hay que hacer gestión”, dijo.

Para Pinzón, la reducción superior al 30% planteada por la Casa Blanca en el presupuesto de ayuda internacional, impactará negativamente a las regiones colombianas que durante décadas han sufrido la crudeza del conflicto armado.

“Muy negativo que se pierdan recursos de Estados Unidos para Colombia, esos recursos sirven para los temas de desarrollo y de seguridad, así que ahí va a haber un impacto negativo”, explicó Pinzón y al tiempo recordó que durante su gestión como embajador en Washington logró generar una segunda versión del Plan Colombia llamada ‘Paz Colombia’ con un aumento de recursos superior a los 90 millones de dólares, lo que no ocurría desde el año 2008.

Las declaraciones fueron entregadas por el candidato desde el municipio de Rionegro donde hoy cierra su gira por Antioquia.

