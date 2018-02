La capital, primera ciudad de Colombia con una política de libertad de culto

Loterias

Loterías del 13 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 6736 – Serie 208

Huila 2931 – Serie 008

DORADO

Mañana 2841 – Tarde 6247

CULONA:

8930

SUPER ASTRO SOL

9214 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

8912 – Signo Escorpion

PIJAO:

1001

PAISITA:

Día 4124 – Noche 9688

CHONTICO:

Día 6083 – Noche 2363

CAFETERITO:

Tarde 4708 – Noche 6986

SINUANO:

Día 3163 – Noche 4666

CASH THREE:

Día 139 – Noche 820

PLAY FOUR:

Día 6553 – Noche 0761

SAMAN:

3294

CARIBEÑA:

Día 9706 – Noche 8199

WIN FOUR:

7294

EVENING:

0021

MOTILÓN:

Tarde 9171 – Noche 8814

LA BOLITA

Día 9287 – Noche 2127

LA FANTÁSTICA:

Día 4481 – Noche 6303

EL COLONO:

7121

ANTIOQUEÑITA

Día 7568 – Tarde 1595