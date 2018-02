Cali: van 45 capturas por intento de invasión al cerro de La Bandera

Luego de una semana de operativos de control en el cerro de La Bandera, las autoridades dieron a conocer la captura, hasta el momento, de 45 personas por el intento de invasión en esta zona medioambientalmente protegida de la comuna 18 de Cali.

De acuerdo con el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, 40 personas fueron judicializadas y puestas a disposición de la Fiscalía por invasión en reserva forestal. De igual manera, otras cinco fueron detenidas por ataque a funcionario público, entre ellas una que portaba un arma de fuego de tipo artesanal, con la que (presuntamente) estaba haciéndole disparos a los policías que eran parte de los operativos.

Frente al último caso, el juez 33 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali, ya legalizó la captura del sujeto. El ente investigador le imputará cargos como presunto autor responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidor público, en concurso con fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones.

Cabe recordar que este martes en un consejo de seguridad extraordinario, la Administración Municipal anunció la creación de una unidad de reacción contra invasores en la ciudad, que tendrá como objetivo realizar vigilancia permanente en predios y propiedades de la ciudad que pueden ser blanco de este delito.

Las autoridades han sido contundentes en afirmar que no ahorrarán esfuerzos para que no se invadan terrenos en la ciudad como el cerro de La Bandera, que son reserva forestal para la flora y fauna de la ciudad.

“A las personas mal intencionadas que están detrás de estos hechos hay que decirles que están advertidas y ya estamos instalando las denuncias respectivas para iniciar su judicialización. Cali no es tierra de nadie y como autoridad estamos atentos y actuando en equipo para enfrentarlos”, aseguró María Ximena Román García, secretaria de Seguridad y Justicia de Cali.

Asimismo, hizo un llamado a quienes de buena fe están acudiendo a invasores y son engañados con promesas falsas: “el espacio público, los bienes privados o públicos, las zonas de protección ambiental y los Farallones de Cali no se pueden invadir y son zonas que se descartan para el uso de vivienda porque el suelo no lo permite o porque están extraídas del comercio para cumplir unos fines específicos. No paguen por esto porque no podrán titular esos terrenos y jamás van a tener derechos sobre ellos, están botando la plata y se están dejando robar”.