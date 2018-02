Eligen a Cyril Ramaphosa nuevo presidente de Sudáfrica

— Cyril Ramaphosa, líder del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), fue elegido este jueves por la Asamblea Nacional como nuevo presidente de Sudáfrica en sustitución de Jacob Zuma.

La elección tuvo lugar después de que Zuma anunciara su renuncia el miércoles en la noche.

La elección del presidente permitirá que el informe sobre el Estado de la Nación se presente el viernes.

La presidenta del Parlamento sudafricano, Baleka Mbete, elogió al ex presidente por su trabajo y le deseó a él y a su familia que les vaya bien en “sus proyectos futuros” y agradeció al pueblo sudafricano “por su paciencia”.

Por su parte, Mmusi Maimane, quien encabeza al partido opositor Alianza Democrática, declaró: “Cyril Ramaphosa, le deseo todo lo mejor pero lo veré en 2019 en las urnas electorales”.

Jacob Zuma, anunció esta noche que dimite como presidente para evitar la división del partido gobernante.

“El Congreso Nacional Africano (CNA) nunca debe estar dividido por mi causa. Por consiguiente, he tomado la decisión de dimitir”, dijo Zuma en un mensaje a la nación de 30 minutos.

Zuma, de 75 años de edad, dijo a los medios que aunque no está de acuerdo con el CNA, decidió dimitir. Zuma considera que debió ser removido a través de medios constitucionales.

“Debo aceptar que si mi partido y mis compatriotas desean que me retire del cargo, deben ejercer tal derecho conforme a lo estipulado en la Constitución”, indicó.

“Por consiguiente, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia con efecto inmediato. No obstante, estoy en desacuerdo con la decisión de la dirigencia de mi organización. Siempre he sido un miembro disciplinado del CNA”, añadió.

Zuma dijo que su decisión se produce después de ser convocado hoy por el comité ejecutivo nacional del CNA y luego de semanas de especulaciones sobre su futuro como presidente.

Zuma dijo que haber trabajado como presidente fue una gran experiencia de aprendizaje y una tarea ingente.

El CNA reemplazó en diciembre a Zuma como líder del partido por el vicepresidente Cyril Ramaphosa y este miércoles le ordenó dimitir como presidente por las acusaciones de corrupción en su contra.

Ramaphosa asumió la presidencia interina y prestará juramento como presidente el jueves o viernes.

Ramaphosa nació en Johannesburgo, el corazón industrial de Sudáfrica, el 17 de noviembre de 1952. El segundo de tres hijos, su padre era un policía. Creció en Soweto, donde asistió a la escuela primaria y secundaria. Posteriormente, fue a la escuela secundaria de Mphaphuli en Sibasa, Limpopo, donde fue elegido presidente del Movimiento Estudiantil Cristiano poco después de su llegada, dando fe de sus creencias cristianas.

Estudió derecho en la entonces Universidad del Norte (Turfloop), donde se hizo activo en la Organización de Estudiantes Sudafricanos, que se alineó con la ideología de conciencia negra defendida por Steve Biko. Se hizo activo en el Movimiento Cristiano Estudiantil Universitario, que estaba inmerso en la teología negra de la liberación del movimiento de la conciencia negra.

Después de graduarse en leyes, Ramaphosa continuó su activismo político a través de la Convención del Pueblo Negro, por la cual fue encarcelado durante seis meses. Continuó sirviendo artículos y se unió al Consejo de Sindicatos de Sudáfrica que iba a formar la Unión Nacional de Mineros (NUM) con Ramaphosa como su primer secretario general. Ayudó a construir el NUM en el sindicato más grande del país, sirviendo como su secretario general por poco más de 10 años. (Agencia Xinhua).