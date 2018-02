La masacre de 17 personas en la secundaria de Parkland; el autor siempre cargaba armas

–Como Nikolaus Cruz, de 19 años de edad, fue identificado el autor del tiroteo que dejó 17 muertos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, en el sur de Florida.

12 personas murieron dentro del centro escolar, dos perecieron fuera del instituto, una fue tiroteada en la calle y otras dos fallecieron en el hospital.

Además, al menos 14 personas resultaron heridas y fueron ingresadas en diversos hospitales locales, cinco de ellas se encuentran en estado crítico. Entre los heridos está el hijo del jefe adjunto de la Policía local.

Un estudiante de este centro escolar declaró a la cadena CBS que Cruz, un “chico problemático”, fue expulsado de la escuela y que siempre “cargaba armas con él”, las cuales además no tenía reparos en enseñarla a los otros alumnos.

El ataque, que comenzó poco antes de finalizar la jornada escolar, le ha costado la vida a 17 personas, entre ellas excompañeros de Nikolas Cruz y adultos. Así, una de las balas del agresor alcanzó a uno de los entrenadores de la escuela, quien no sobrevivió.

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y

— zezima (@AJ_sesh) 14 de febrero de 2018