Nueva jornada de vacunación para ciudadanos venezolanos como prevención contra el sarampión

Debido a que en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Venezuela, entre otros de América, se registraron más de 470 casos de sarampión en 2017 y en Europa se identificaron más de 14.000 personas afectadas, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha intensificado las acciones para mitigar los riesgos y prevenir la aparición de esta enfermedad en Bogotá.

Ante la presencia masiva de ciudadanos venezolanos en la ciudad, especialmente menores, la SDS realizará el sábado 17 de febrero una nueva jornada especial de vacunación para esta población en condiciones de vulnerabilidad: menores de 6 años, adolescentes, mujeres en edad fértil entre 10 y 49 años de edad, mujeres gestantes y adultos mayores de 60 años.

Esta jornada se realizará en la plazoleta del costado oriental de la carrera 15, entre calles 96 y 97, en el barrio Chicó Norte II, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Con acciones similares, en 2017 la SDS inmunizó a 1.207 venezolanos (310 menores y 897 adultos).

Además de la vacuna contra el sarampión, los migrantes podrán acceder a las vacunas contra la rubeola, el Virus de Papiloma Humano (VPH) y las demás que conforman el esquema de gratuidad para niños entre 0 y 6 años de edad, como antipolio, DPT y tripleviral.

En Colombia no se registran casos de sarampión desde 2002, por esta razón es importante estar atentos a la manifestación de los síntomas de la enfermedad: fiebre, coriza (secreción nasal), tos, conjuntivitis (ojos rojos) y erupciones.

Las personas que tienen mayor riesgo de contraer sarampión son:

Los menores que no tienen el esquema completo de vacunación.

Los menores de 40 años que no están vacunados contra la enfermedad o que no la hayan padecido y que han viajado a países con circulación del virus.

Todo el personal que trabaja en turismo y transporte de pasajeros: aerolíneas, hoteles, aeropuertos, agencias de viaje y taxis, principalmente.

Quienes no logren asistir a la jornada del 17 de febrero, podrán acceder a la oferta de vacunación gratuita en cualquiera de los más de 300 puntos dispuestos en las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la red pública y las instituciones privadas de la ciudad.

Para los viajeros, extranjeros y nacionales también están disponibles los puntos de vacunación de la SDS ubicados en la Terminal de Transporte El Salitre, en el aeropuerto internacional El Dorado y en la USS Lorencita (carrera 54 No. 67 Bis – 20).