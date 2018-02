Parlamento sudafricano recibe carta de dimisión de Jacob Zuma

— El Parlamento sudafricano recibió la carta de renuncia presentada por Jacob Zuma y su dimisión del cargo entró en vigor inmediatamente.

“La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) recibió este 15 de febrero un mensaje del mandatario Jacob Zuma en el que le informa de su dimisión con efecto inmediato”, señaló la institución en un comunicado.

La dirigente del Parlamento, Baleka Mbete, agradeció al ya ex jefe de Estado su servicio al pueblo sudafricano en los últimos ocho años.

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció esta noche que dimite como presidente para evitar la división del partido gobernante.

“El Congreso Nacional Africano (CNA) nunca debe estar dividido por mi causa. Por consiguiente, he tomado la decisión de dimitir”, dijo Zuma en un mensaje a la nación de 30 minutos.

Zuma, de 75 años de edad, dijo a los medios que aunque no está de acuerdo con el CNA, decidió dimitir. Zuma considera que debió ser removido a través de medios constitucionales.

“Debo aceptar que si mi partido y mis compatriotas desean que me retire del cargo, deben ejercer tal derecho conforme a lo estipulado en la Constitución”, indicó.

“Por consiguiente, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia con efecto inmediato. No obstante, estoy en desacuerdo con la decisión de la dirigencia de mi organización. Siempre he sido un miembro disciplinado del CNA”, añadió.

Zuma dijo que su decisión se produce después de ser convocado hoy por el comité ejecutivo nacional del CNA y luego de semanas de especulaciones sobre su futuro como presidente.

Zuma dijo que haber trabajado como presidente fue una gran experiencia de aprendizaje y una tarea ingente.

El CNA reemplazó en diciembre a Zuma como líder del partido por el vicepresidente Cyril Ramaphosa y hoy le ordenó dimitir como presidente por las acusaciones de corrupción en su contra.

Ramaphosa asumió la presidencia interina y prestará juramento como presidente el jueves o viernes. (Información agencia Xinhua).