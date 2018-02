Sicarios asesinan a patrullero de la Policía en Cali

Loterias

Loterías del 14 de febrero en Colombia:

Baloto 09 – 12 – 18 – 32 – 38 – 07

Revancha 05 – 24 – 29 – 41 – 43 – 06

Manizales 9091 – Serie 110

Valle 6809 – Serie 111

Meta 2571 – Serie 031

DORADO

Mañana 6233 – Tarde 1435

CULONA:

5094

SUPER ASTRO SOL

3077 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

3632 – Signo Geminis

PIJAO:

2825

PAISITA:

Día 9042 – Noche 4810

CHONTICO:

Día 7780 – Noche 6857

CAFETERITO:

Tarde 2302 – Noche 1039

SINUANO:

Día 3940 – Noche 2146

CASH THREE:

Día 424 – Noche 424

PLAY FOUR:

Día 2599 – Noche 0250

SAMAN:

0198

CARIBEÑA:

Día 9584 – Noche 4155

WIN FOUR:

3036

EVENING:

2178

MOTILÓN:

Tarde 1823 – Noche 1279

LA BOLITA

Día 7274 – Noche 5396

LA FANTÁSTICA:

Día 9782 – Noche 3096

EL COLONO:

5436

ANTIOQUEÑITA

Día 5242 – Tarde 3114