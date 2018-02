Uribe Vélez afirma que dos excabecillas paramilitares tienen claves para esclarecer el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

–El expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez acudió este miércoles a la Fiscalía General de la Nación para pedir que se facilite a dos excabecillas paramilitares testificar sobre el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, con lo cual se podría esclarecer el caso.

Se trata de Diego Pérez alias Rastrojo y Ramón Quintero Sanclemente alias Rasguño, condenados en Estados Unidos, quienes, según Uribe Vélez, estarían dispuestos a compartir información sobre el magnicidio a cambio de rebaja de penas.

El expresidente y senador hizo al respecto la siguiente declaración en la sede de la Fiscalía General de la Nación.

En el año 2016—a finales—asistí a una audiencia en los Estados Unidos sobre el caso del exministro Andrés Arias, él me expresó que en la cárcel había personas que yo había extraditado y que el comentario era que contra mi hermano había habido un complot para vengarse de mi política contra el narcotráfico y de mi política de extradición.

Empecé a averiguar y varias personas ofrecieron declarar, algunos han dado declaraciones muy completas, otros han ofrecido a la Fiscalía su voluntad de declarar, todos piden que haya beneficios de reducción carcelaria en los Estados Unidos; se lo hemos pedido hoy a la Fiscalía nuevamente. Para mí sorpresa, cuando yo indagaba para el caso de mi hermano, uno de los potenciales testigos dijo que no solamente quería aclarar el complot contra mi hermano sino aclarar sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, tan pronto tuve esa oferta por escrito vine a la Fiscalía, casualmente el día del escándalo de la Corte Suprema. Le entregué al señor Fiscal esa oferta de declaraciones y hoy he venido a ratificarlas porque me parece de la mayor importancia. También ofreció declarar sobre el caso de mi hermano Diego Pérez, conocido como ‘Rastrojo’.

Caso Álvaro Gómez

Sobre el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado-el testigo que también ofrece declarar sobre mi hermano- es Ramón Quintero Sanclemente, extraditado, preso en los Estados Unidos, su oferta de declaración la traje a la audiencia con el Fiscal hace varios meses y hoy la volví a traer.

Dinero de narcotráfico a asesores del gobierno

Sobre el caso de mi hermano ofrece declarar Diego Pérez conocido como ‘Rastrojo’, también sobre el dinero pagado por el narcotráfico a asesores del Gobierno Santos y la probable transferencia de esa suma a deudas de la campaña Santos que habían quedado sin saldar en el año 2010, denuncias que en su momento hicimos ante la Procuraduría y la Fiscalía y que no fueron, no tuvieron, no ameritaron una investigación profunda.

Falsos testigos

También me he enterado hoy, que hace unos años en el proceso de investigación por el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado se conoció que Hernando Gómez declaró que le habían pedido colaboración económica para vengarse de Álvaro Uribe Vélez, conseguir testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez y su familia, pues bien, sigamos.

Jesús María Valle

Ojalá revisen los archivos de investigación sobre el asesinato del doctor Jesús María Valle, su relación con Carlos Castaño. Yo discutí con el doctor Jesús María Valle porque he defendido siempre a los militares de Colombia, en aquella ocasión al general Carlos Ospina, entonces Comandante de la IV Brigada del ejército y después Comandante General de las Fuerzas Militares, hoy profesor de una prestigiosa universidad.

¿Quién inició la compulsa de copias contra mí? El exmagistrado Pinilla Cogollo-antiguo integrante del M19- hace aproximadamente dos años presentó una denuncia ante la Procuraduría porque hay testigos que se reunieron con Pinilla Cogollo cuando él era miembro activo del M19, dos semanas antes del holocausto de la justicia y Pinilla Cogollo les anunció que algo muy grave iba a pasar en el país, entregué esa denuncia ante la Procuraduría; hay copia en la Fiscalía y nada se ha hecho.

Entonces, estamos en época electoral y vuelven con el cuento: Uribe el de la masacre de El Aro, Uribe el que asesinó a Jesús María Valle; ¿cuántas masacres de guerrilla y paramilitares tuve que afrontar como Gobernador de Antioquia por supuestos? ¿Cuántas? Deberían entonces vincularme a todas.

Falsas noticias

He traído además un tema de la mayor importancia: el fin de semana pasado Noticias Uno de televisión, el periodista de Semana Daniel Coronell y el periodista Yohir Hakerman de El Espectador difundieron noticias falsas, basados en un libro que anuncian de la escritora norteamericana -que ha sido sesgada integrante de grupos de derechos humanos- Maria McFarland.

Entonces me acusan a mí de haber propiciado el accidente que le costó la vida al doctor Pedro Juan Moreno y lo sustentan en una supuesta declaración del señor Diego Fernando Murillo Bejarano conocido como ‘Don Berna’.

Debo recordar la investigación completa que hicieron sobre ese accidente, los resultados que arrojó esa investigación, la participación en esa investigación de delegados de la compañía fabricante del helicóptero, es un documento público que está en la Aeronáutica, pero vuelven a acusarme en épocas electorales.

Le entrego a los periodistas- y lo haré llegar-, lo he dejado ahora en la Fiscalía, le voy hacer llegar un documento a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusaciones, de una declaración extra juicio del señor Diego Fernando Murillo Bejarano, en la cual al final dice: “No me consta, ni tengo pruebas con las cuales incriminen o que comprometan al señor Álvaro Uribe Vélez con delito alguno”.

Aquí lo que hay es una difusión de noticias falsas para hacerme daño a mi honra, a mi reputación en época electoral; confío que las autoridades adelanten esa investigación.

Muchas gracias distinguidos periodistas y les entrego copia de la declaración extra juicio de Murillo Bejarano.

Recuento

Ese fue el tema de mi hermano con el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Acudí a una audiencia en los Estados Unidos a finales de 2016 por el caso del doctor Andrés Sáenz, me dijo que en esa cárcel, donde habían personas extraditadas por mi gobierno, se comentaba que lo que había contra mi hermano era un complot para vengarse de mi persona por las extradiciones y por la política contra el narcotráfico.

Empecé a llegar a través de abogados a examinar el tema y encontré varios testigos que quieren declarar sobre el caso de mi hermano, también sobre el caso del dinero que le habrían entregado al Gobierno, a asesores del gobierno Santos en 2011 por parte del narcotráfico, con la eventual transferencia de parte de ese dinero para pagar saldos de la campaña 2010.

Y Ramón Quintero Sanclemente dijo que él no solamente quiere declarar sobre el complot contra mi hermano, sino dar detalles sobre la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado.

Cuando tuve esa oferta de declaración por escrito autenticada por notaria en los Estados Unidos, apostillada en el Consulado de Colombia en Miami, vine y se la entregué al señor Fiscal General de la Nación; ¿qué día?, el mismo día que estalló el escándalo a la Corte Suprema, y aquí se lo comenté a ustedes distinguidos periodistas al salir yo de la Fiscalía. Hoy vine a ratificar eso.

El informe que tengo es que esos testigos sobre el caso de complot contra mi hermano, sobre el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, lo que piden es que les den un beneficio de reducción de pena en los Estados Unidos.

He pedido en esta declaración a la Fiscalía que por favor tramiten eso en virtud del acuerdo de cooperación judicial, de asistencia para la cooperación judicial entre los Estados Unidos y Colombia.

Lo que yo he conocido ahora del señor Quintero Sanclemente, al parecer fue extraditado por mi gobierno, hay que mirar la fecha, es una persona que estaba en los carteles del narcotráfico en el Valle del Cauca.

Periodista: Presidente, hoy el cartel de la mermelada que también investiga la Corte…

AUV: Eso lo denunció el senador Macías en 2014. El senador Ernesto Macías con gran valor y sobre documentos irrefutables denunció al tema en 2014, pero va pasando el tiempo, miren lo de Odebrecht.

Cuando hubo un (…) compañeros las hubo en 2014 – 2015; 2014 no solamente nos robaron las elecciones, a sangre y fuego le prohibieron a muchos de nuestros simpatizantes votar por nuestros candidatos, y ahora, amenazan a nuestro candidato al Congreso, joven periodista, compañero de ustedes, Miguel Matus; atentan contra la sede de otro joven aspirante al Congreso, de José Jaime Uscátegui; atentan contra la sede de Álvaro Hernán Prada, joven representante por el departamento de Huila.

Confiamos en las Fuerzas Armadas y le pido a los colombianos que nos apoyen porque esta batalla la hacemos con cariño por Colombia, estimados periodistas.

La causa de toda esta tragedia y violencia en Colombia viene de la impunidad, es que la impunidad es mala consejera, la impunidad es la madre de nuevas violencias; mire la humillación de este gobierno a las Fuerzas Armadas, de la destrucción de la confianza que tenía la ciudadanía para denunciar.