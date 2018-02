Perú responde a Maduro: No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano

–Frente a la declaración del presidente de Venezuela Nicolás Maduro de que “llueve, truene o relampaguee” irá a Lima “por aire, tierra o mar”, para asistir a la Cumbre de las Américas, el gobierno del Perú le notificó al mandatario venezolano que “no puede entrar ni al suelo ni al cielo” peruano.

“No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de la Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (…) allí llegará la verdad de Venezuela”, afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

“Llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de Venezuela, no tiene porque haber racismo ni intolerancia en contra de nuestra nación”, agregó Maduro. ¿Por qué me tienen miedo?, Vamos a reunirnos. ¿No aguantan las verdades nuestras?, yo no le tengo miedo a ustedes”, complementó.

Ante estos pronunciamientos la presidenta del Consejo de Ministros y segunda vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, en declaraciones la emisora Radio Programas del Perú, le notificó al mandatario venezolano:

“No puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido”.

“Creo que es una actitud agresiva (el desafío de Maduro). Ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza extranjera”, puntualizó.

Aráoz reafirmó que su Gobierno retiró la invitación que le dirigió al gobernante venezolano en noviembre para asistir a la reunión, por haber roto el diálogo con la oposición y haber convocado de manera anticipada elecciones presidenciales en su país, fijadas para el 22 de abril.

El propio presidente peruano PedroPablo Kuczynski indicó en su cuenta en Twitter:

“Considerando la actual situación en Venezuela, mi gobierno ha decidido que la presencia del presidente Maduro en la VIII Cumbre de las Américas, ya no es bienvenida. Esta decisión cuenta con el respaldo del Grupo de Lima y se sustenta en la Declaración de Quebec de 2001”.

Previamente, en una declaración suscrita el martes en Lima por los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, y Santa Lucía, se hizo alusión a la decisión del ejecutivo peruano de vetar al presidente Maduro.

En el documento, precisaron:

“Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, y basándose en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas, en 2001, que a la letra dice “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”, el Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión”.

Adicionalmente, reiteraron “su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al Gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas”.

Además manifestaron que frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación.

El excanciller peruano Francisco Tudela respaldó la decisión del gobierno de su país y calificó de provocación el anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que pese a habérsele retirado la invitación, asistirá a la Cumbre de las Américas.

En declaraciones al programa Todo Se Sabe de Radio Programas Noticias, Tudela señaló que Maduro busca escalar la tensión con su país, por la creación del Grupo de Lima que sigue los acuerdos internacionales que el gobierno venezolano no respeta.

Además precisó que existen semejanzas entre el Gobierno de Maduro con el régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte debido a que ambos pueden hacer lo que quieren dentro de sus países, pero no en el mundo.

“La idea de Nicolás Maduro como presidente omnímodo se asemeja a la de Kim Jong-un en Corea del Norte, esos Jefes de Estado pueden hacer lo que les da la gana en sus países porque tienen sus Ejércitos. El Grupo de Lima está en armonía con la sociedad internacional, mientras que el señor Maduro está de enemigo de la sociedad internacional junto con el señor Kim Jong-un y otros regímenes pintorescos que son muy pocos en el mundo”, puntualizó Tudela.

El también excanciller peruano Luis Gonzales Posada, calificó como una “bravuconada” más la actitud del polémico mandatario venezolano.

“Hay que ser bien caradura para que no lo inviten a una reunión y diga que vendrá ‘por aire, mar o tierra’”, preciso Gonzales Posada al diario Correo.

No obstante, aseguró que esta actitud no le sorprende; pues cuando Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay sacaron a Venezuela del Mercosur, Maduro “amenazó con meterse por la ventana”.