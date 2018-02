Por presunto acoso sexual a una patrullera, relevan al comandante de la Policía Huila

El director de la Policía Nacional general Jorge Hernando Nieto Rojas, anunció de manera urgente el relevo del coronel Óscar Pinzón quien hasta este jueves se desempeñaba como comandante de la Policía Huila, al estar relacionado presuntamente con un caso de acoso sexual hacía una de sus subalternas.

Según el Director de la Institición, cuando se conoció de la denuncia, se ordenó abrir una investigación a través de la Inspección General a la vez el de su relevo de manera inmediata.

“Una vez he conocido la denuncia por parte de la patrullera Ana Milena Ceuz Rayo, de inmediato ordené a la Inspección General abrir la investigación disciplinaria para determinar la ocurrencia de los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estos, también he dispuesto enviar a vacaciones al oficial y en las próximas horas nombraré al nuevo comandante de ese departamento”, explicó el general Nieto.

La denuncia fue hecha por la víctima el 14 de febrero tras no soportar más acosos por parte del alto oficial desde el año 2.016 cuando llegó al cargo.

En el informe de la patruller Cruz Rayo que le envió al mismo Director de la Policía y temerosa por retaleaciones por parte de los altos mandos, evidencia como el oficial venía haciéndole insinuaciones de tipo amoroso a través de su chat y personalmente.

En su la denuncia, entrega detalles de las conversaciones y chats que el coronel Pinzón le hacía llegar, lo que llevó a que se afectara en lo personal y emocionalmente como denunció Milena Cruz.

” luego de haber agotado las instancias que me

corresponden y haciendo uso de la pretermisión del conducto regular para informar hechos que

considero son de suma importancia, dada la situación en la que me encuentro como mujer, que debe cumplir la subordinación de un señor Oficial con tantos años de carrera institucional y que aprovecha

su poder, incluso se ufana del mismo, para no solo atropellar con su estilo de mando, sino que ahora

ha llegado a vulnerar lo más sagrado que puede tener una mujer, su tranquilidad frente a situaciones que se sobrepasan de la galantería al acoso e insinuaciones, que hoy día se atribuyen a conductas

de violencia de género, el acoso sexual.” Puntualizó la uniformada, quien siempre advirtió que tenía su compañero permanente y un hijo con un cuadro médico especial, el cual, al parecer, el coronel Pinzón no tuvo en cuenta ni respetó.

El Coronel, había trabajado en la Dirección de Protección a Menores en Bogotá, fue comandante de la zona norte de la capital del país, comandante Ooerativo, subcomandante de la Policía Metropolitana y desde el 2.016 había sido nombrado como comandante en el Huila.