Procurador crea grupo especial de vigilancia y seguimiento a las CAR por alto riesgo de corrupción

–Ante los riesgos de corrupción e irregularidades que se presentan en las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, CAR, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la creación de un Grupo de Seguimiento y Vigilancia para estos organismos, el cual contará con la asesoría de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

Al efecto el jefe del Ministerio Público expidió la Resolución 066 de 2018 en la cual establece que el grupo estará adscrito al despacho del Viceprocurador General de la Nación y de él harán parte el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa y el de Asuntos Ambientales, quienes podrán solicitar a la DNIE colaboración técnico – científica o cualquier otro apoyo de seguimiento y vigilancia a las CAR.

Además de actuaciones disciplinarias, el grupo también podrá realizar funciones de prevención y control de gestión en temas de alto impacto y de trascendencia social, ambiental y de recursos renovables, incluyendo proyectos en materia medio ambiental, celebración de contratos y convenios, otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias entre otros.

Los coordinadores disciplinario y de prevención podrán seleccionar los hechos de relevancia o de impacto relacionados con asuntos ambientales, sobre los que se requiera el inicio de indagaciones, investigaciones o actuaciones de intervención.

Así mismo, el Jefe del Ministerio Público a través de la Circular 007 de 2018, exhortó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, a nombrar sus representantes ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, distinción que deberá caer en personas idóneas, con conocimiento y experiencia.

“Lo anterior cobra importancia si se tienen en cuenta las importantes funciones que tiene a cargo el Consejo Directivo, y las responsabilidades que recaen sobre quienes lo integran en la toma de decisiones trascendentales para la entidad”, precisó el Procurador General.

El artículo 26 de la Ley 99 de 1993 señala que los Consejos Directivos de las CAR estarán integrados, entre otros, por representes del Presidente y del Ministerio de Medio Ambiente, hoy de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cartera que además de orientar y coordinar las acciones de las Corporaciones, ejerce inspección y vigilancia sobre estas.

A propósito del tema, la Procuraduría General de la Nación confirmó este viernes la sanción de destitución e inhabilidad por 13 años a la exdirectora de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, María Jazmín Osorio Sánchez, por irregularidades en la suscripción de un convenio por 132 millones de pesos.

La Primera Delegada para la Contratación Estatal encontró que la disciplinada actuó con desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y deber de selección objetiva que rigen la contratación, al suscribir el convenio de asociación No. 020 del 17 de agosto de 2011 con la Fundación Agua y Paz, para atender la ola invernal.

El convenio de asociación 020 tenía como objeto ejecutar la interventoría de las obras del convenio interadministrativo 004 de 2011, suscrito para aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos para el diseño y ejecución por parte del municipio de Cali del proyecto para disminuir la amenaza de inundaciones por fallas en la estructura del jarillón del río Cauca, y deslizamientos por procesos de remoción en masa en zonas de ladera.

Para la Procuraduría, Osorio Sánchez, quien fue comisionada en el cargo desde el 26 de febrero de 2010 hasta el 21 de mayo de 2012, escogió una modalidad de selección que no era acorde con el objeto contractual a desarrollar, ni con las obligaciones que enmarcaban el acuerdo de voluntades.

El órgano de control reprochó el evidente descuido de la disciplinada al cumplimiento de sus funciones como directora de la Corporación Autónoma Regional, y advirtió que “(…) firmar no es un acto mecánico, firmar contempla responsabilidades y perfectamente durante el proceso precontractual podía solicitar explicaciones respecto al alcance y contenido del documento denominado estudios previos, y no solo verificar vistos buenos y firmas, requiere mayor profundidad en su actuar al momento de la celebración del contrato, no puede ser un solo formalismo en cuanto a la suscripción, pues a través de ella está comprometiendo el gasto”.

La Procuraduría cuestionó la pasividad con la que actuó Osorio Sánchez cuando debía tener un cuidado extremo como servidora pública que intervenía en distintas fases de la actividad contractual, y calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Contra el fallo de primera instancia procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Entidad