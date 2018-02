Se acerca primer pico epidemiológico de infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud adelantaron asistencias técnicas a las entidades territoriales de salud para enfrentar el primer pico epidemiológico del año en materia de infecciones respiratorias agudas e infecciones respiratorias agudas graves.

De acuerdo con Sandra Girón, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio, no se reportan alertas epidemiológicas relacionadas con incrementos de casos de influenza en el territorio nacional. La funcionaria manifestó que en Ecuador se presentaron cuarenta fallecimientos durante los últimos meses por AH1N1, que corresponde al mismo subtipo circulante desde la pandemia de 2009.

“De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud se han identificado a nivel nacional doce casos positivos de AH1N1 que, contrastados con el mismo período de 2017, son menores a los 34 casos registrados por la vigilancia de laboratorio. No obstante, teniendo en cuenta que entre marzo y abril se presentará el primer pico epidemiológico del año, se está realizando un seguimiento estricto para infecciones respiratorias causadas por virus como influenza, parainfluenza y virus sincitial respiratorio, entre otros”, dijo.

Girón Vargas señaló que en el departamento de Nariño se han identificado nueve casos positivos para AH1N1, de los cuales cuatro son colombianos que estuvieron en el vecino país y dos son casos ecuatorianos. Uno de los casos positivos colombianos falleció.

“El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reporta que el comportamiento de las infecciones respiratorias descendió; sin embargo, predomina la presencia de la variante de influenza AH3N2 en el 91 por ciento de los casos reportados. Este comportamiento es similar para los países de América, exceptuando Ecuador”, describió.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud y Protección Social dispone de vacunas de influenza –que son gratuitas– para menores de 2 años, personas mayores de 60 años y mujeres en estado de gestación. Para mayor información sobre el comportamiento de la infección respiratoria aguda (IRA) en el país puede ingresar al siguiente enlace donde se encuentra el boletín epidemiológico.

Medidas de prevención

Es muy importante resaltar varias acciones para el cuidado en casa de los menores de 5 años con IRA:

– Brindar alimentos fraccionados y líquidos en pequeña cantidad

– Usar líquidos lubricantes de la faringe

– Mantener limpias las fosas nasales

– Evitar cambios de temperatura

– Lavar las manos con frecuencia

– Identificar signos de alarma

Acuda al centro de salud más cercano si identifica alguno de los siguientes signos de alarma:

– Respiración más rápida de lo normal

– Tiraje (movimiento de los músculos hacia adentro entre las costillas)

– Ataque o convulsiones

– No toma líquidos o come menos

– Vomita todo lo que come

– Somnoliento o difícil de despertar

– Ruidos al respirar, estando tranquilo y en reposo

– Dolor al tocar suavemente en la región del oído

– Supuración o mal olor de oído.