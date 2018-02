Acusan a 13 rusos por interferir elecciones de EE.UU en el 2016

–Un gran jurado acusó a 13 rusos y a tres entidades de la misma nación de un complot elaborado para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

La acusación formal, presentada por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, alega que los rusos utilizaron publicaciones falsas en redes sociales y publicidades comprados fraudulentamente en nombre de los estadounidenses para influir en la opinión política durante la contienda entre el republicano Donald Trump y Hillary Clinton, su oponente demócrata.

Según los cargos, 12 de los individuos trabajaron en varias ocasiones para una compañía llamada Internet Research Agency, LLC, una compañía rusa con sede en San Petersburgo.

“El otro individuo acusado Yevgeniy Viktorovich Priogozhin financió la conspiración a través de compañías conocidas como Concord Management & Consulting, LLC, Concord Catering y muchos afiliados y subsidiarias”, indicó Rosenstein.

La acusación detalla una intrincada trama para interferir en las elecciones, alega que los rusos usaron publicaciones falsas en los medios sociales y anuncios fraudulentos comprados en nombre de estadounidenses para influir en la opinión política durante la contienda entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton.

El vicefiscal general hizo especial énfasis en que la acusación no alega que la intromisión rusa haya alterado el resultado de las elecciones presidenciales, y que no hay estadounidenses que hayan “participado voluntariamente” en lo que los fiscales federales llaman una compleja trama.

“La conspiración era parte de una operación más grande llamada Proyecto Lakhta. El Proyecto Lakhta incluyó múltiples componentes, algunos de los cuales involucran audiencias nacionales dentro de la Federación Rusa y otros dirigidos a audiencias extranjeras en múltiples países”, explicó Rosenstein.

“La Agencia de Investigación de Internet presuntamente operaba a través de empresas ficticias rusas. Empleó a cientos de personas en sus operaciones en línea, desde creadores de personas ficticias hasta personal de apoyo técnico y administrativo con un presupuesto anual de millones de dólares”, indicó el subprocurador del Departamento de Justicia de EE.UU.

Según Rosenstein, la Agencia de Investigación de Internet, utilizada por los rusos en el complot para interferir en las elecciones de EE.UU., “era una organización estructurada encabezada por un grupo de administración y organizada en departamentos que incluían gráficos, optimización de motores de búsqueda, tecnología de la información y departamentos de finanzas”.

Los cargos son la acusación más directa hasta la fecha de intromisión ilegal rusa en las elecciones.

El objetivo, dice la acusación, era “sembrar la discordia en el sistema político de EE.UU., incluidas las elecciones presidenciales de 2016”.

Los cargos incluyen conspiración, fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad agravado.

El fiscal especial Robert Mueller investiga la interferencia rusa en las elecciones y si hubo una coordinación inadecuada entre la campaña de Trump y el Kremlin.

Antes del viernes, cuatro personas, incluido el ex asesor de seguridad nacional de Trump y ex presidente de campaña, habían sido acusadas en la investigación de Mueller.

El presidente Donald Trump escribió en Twitter que la acusación contra los rusos demuestra que su campaña no colaboró con los rusos para interferir en la elección.

“Rusia comenzó su campaña contra Estados Unidos en 2014, mucho antes de que anunciara que me postularía para presidente. Los resultados de las elecciones no se vieron afectados. La campaña de Trump no hizo nada malo, ¡no hay colusión!”, escribió el mandatario.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitió una declaración en el mismo sentido.

“El presidente Donald J. Trump ha recibido información completa sobre este asunto y está contento de ver que la investigación del abogado especial indica además que NO HUBO COLISIÓN entre la campaña de Trump y Rusia y que el resultado de la elección no se modificó ni se vio afectado”, escribió Sanders.

Sanders citó a Trump al decir que era “más importante que nunca antes unirse como estadounidenses” y que “no podemos permitir que aquellos que buscan sembrar confusión, discordia y rencor tengan éxito”.

“Es hora de que detengamos los extravagantes ataques partidistas, acusaciones descabelladas y falsas, y teorías descabelladas, que solo sirven para promover las agendas de los malos actores, como Rusia, y no hacen nada para proteger los principios de nuestras instituciones”, escribió Sanders, atribuyendo la afirmación al presidente. “Debemos unirnos como estadounidenses para proteger la integridad de nuestra democracia y nuestras elecciones”, agregó.

Anteriormente, John Dowd, el abogado externo del presidente, también elogió las acusaciones, dijo NBC News, citando al profesional.

“Muy feliz por nuestro país. Bob (Mueller) y su equipo hicieron un gran trabajo”, dijo Dowd según la televisora.

La acusación del gran jurado alega que los rusos cooperaron con personal de la campaña Trump y con patrocinadores externos “involuntarios” que no conocían su verdadera identidad.

Californiano culpable en investigación rusa

Entretanto en California, el abogado de un hombre que se declaró culpable en la investigación de Rusia dice que su cliente cometió un error.

El abogado explicó a The Associated Press que la conexión de Richard Pinedo con la intromisión rusa “va mucho más allá de lo que él podría haber imaginado” que estaba involucrado “.

Según el defensor, Pinedo pensó que estaba ayudando a unas personas a abrir de manera fraudulenta cuentas bancarias en línea, pero no tenía idea de que “sus clientes eran ciudadanos extranjeros” que trataban de inmiscuirse en las elecciones.

Jeremy Lessem dice que su cliente no hará declaraciones públicas.

Pinedo un residente de Santa Paula, California, se declaró culpable a principios de este mes de usar identidades robadas para configurar cuentas bancarias que luego fueron utilizadas por los rusos.

“Chef de Putin” involucrado

En Moscú, un empresario ruso conocido como el “chef de Putin”, acusado el viernes por fiscales federales de EE.UU., dijo que “los estadounidenses son personas muy impresionables”, y que no está molesto de que lo nombren en la acusación.

La acusación, anunciada por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, dice que la Agencia de Investigación de Internet, una granja rusa de trols, comenzó a interferir en 2014 en la política estadounidense hasta las elecciones presidenciales de 2016.

Según los cargos presentados, la agencia fue financiada por Yevgeny Prigozhin, un empresario de San Petersburgo apodado “chef de Putin” porque sus restaurantes y empresas de restauración una vez fueron anfitriones de las cenas del líder del Kremlin con dignatarios extranjeros.

Prigozhin fue citado por la agencia estatal de noticias de Rusia diciendo que los estadounidenses “ven lo que quieren ver”. (Información de la Voz de América).