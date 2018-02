EE.UU. debe prepararse para una posible guerra con China, advierte almirante estadounidense

Loterias

Loterías del 16 de febrero en Colombia:

Medellín 7954 – Serie 106

Santander 0139 – Serie 077

Risaralda 0822 – Serie 124

DORADO

Mañana 9154 – Tarde 1912

CULONA:

3994

SUPER ASTRO SOL

4661 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

8880 – Signo Leo

PIJAO:

5975

PAISITA:

Día 9729 – Noche 5234

CHONTICO:

Día 0407 – Noche 4091

CAFETERITO:

Tarde 9775 – Noche 1024

SINUANO:

Día 9852 – Noche 2999

CASH THREE:

Día 660 – Noche 335

PLAY FOUR:

Día 6867 – Noche 3667

SAMAN:

6114

CARIBEÑA:

Día 9045 – Noche 9455

WIN FOUR:

2413

EVENING:

6297

MOTILÓN:

Tarde 8872 – Noche 6043

LA BOLITA

Día 8885 – Noche 1712

LA FANTÁSTICA:

Día 9473 – Noche 5897

EL COLONO:

8185

ANTIOQUEÑITA

Día 3462 – Tarde 5011