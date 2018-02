Uribe: Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia

–“Por lo que veo en mi caso no hay justicia sino ánimo persecutorio. Cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan”, manifestó el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez al denunciar que “sigue el ánimo persecutorio en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

Las precisiones las hizo el exmandatario “con indignación y con dolor” en una nota que público en su cuenta en twitter en referencia al auto inhibitoro dictado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en favor del Senador Iván Cepeda a quien denunció “por manipular testigos en contra de miembros de mi familia y de mi persona”.

Uribe Vélez advierte que “a pesar de las pruebas aportadas la Corte decide inhibirse bajo el peregrino argumento que las actuaciones del Senador Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de derechos humanos de la Cámara. Y ordenan investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes. La Corte nunca me ha escuchado sobre el tema”.

Al respecto el expresidente y senador de Centro Democrático hace la siguiente reseña:

En 2014, a raíz del debate que anunció el Senador Cepeda en mi contra, y que llevó a cabo con apoyo del Presidente de la República, un abogado, a quien no conocía, me visitó y me dijo que personas que estaban en la cárcel expresaban que el citado Senador les hacía ofrecimientos a cambio de dar testimonios en contra de mi hermano y de mi persona. A través de investigadores se recogieron las respectivas declaraciones y las dos

fueron ratificadas ante la Corte Suprema. Recientemente apareció otra cuyo declarante no ha sido llamado a ratificar el escrito. Procedí de manera correcta, nunca he hablado con los declarantes, la Corte debería publicar las llamadas con el abogado, que me interceptó, para que la ciudadanía examine si cometí delito alguno.

Luego precisa:

“Por lo que veo en mi caso no hay justicia sino ánimo persecutorio. Llevo más de tres años esperando una decisión sobre la investigación en el caso del hacker, asunto del cual tuve conocimiento cuando estalló el escándalo de la trampa contra el doctor Óscar Iván Zuluaga”.

Y concluye el expresidente Uribe Vélez: “Cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan, pero este caso también lo enfrentaremos con determinación. Recuerdo las fechas: denuncié en 2014 y deciden en mi contra en 2018, a pocos días de elecciones”.