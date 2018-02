Trump culpa al FBI de la matanza en escuela de Parkland: “Gasta demasiado tiempo acusando a Rusia, por esto perdió al tirador de Florida”

–El presidente de EE.UU., Donald Trump se declaró consternado por la masacre en la escuela de Porklan en Florida y tácitamente responsabilizó al FBI de la tragedia por haber perdido de vista al autor Nikolaz Cruz, dejando pasar demasiado tiempo investigando la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral del 2016.

“Muy triste que el FBI haya ignorado todas las señales enviadas por el tirador de la escuela de Florida. Esto no es aceptable. Están pasando demasiado tiempo tratando de demostrar la colusión rusa con la campaña de Trump: no hay colusión. ¡Vuelvan a lo básico y hagan que todos estemos orgullosos!”, escribio Trump en su cuenta en Twitter, luego de haber visitado la comunidad donde ocurrió el tiroteo, para reunirse en privado con los familiares de las 17 víctimas mortales y de las 16 heridas.



Precisamente, previamente, el FBI admitió que un informante les había advertido de los planes del tirador de Parkland de disparar en la escuela, pero ignoró la advertencia.

Al respecto, también se pronunció el senador estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que el FBI falló completamente a las víctimas del tiroteo en Florida.

“Tanto la Cámara de Representantes como el Senado deben iniciar de inmediato sus propias investigaciones sobre los protocolos del FBI para garantizar que se cumplan las advertencias del público sobre posibles asesinos”, indicó Rubio.

A su turno, el gobernador de Florida, Rick Scott, pidió la renuncia del director del FBI, Christopher Wray, después de que la agencia admitió que la advertencia sobre Cruz no fue investigada.

Trump visitó el Hospital Broward Health North, donde se reunió con dos víctimas y agradeció a los médicos por su “increíble” trabajo. Junto a su esposa Melania, presentó sus condolencias a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Fort Lauderdale, diciéndoles a los agentes que esperaba que estuvieran “obteniendo el crédito” que merecían.

Temprano en la mañana del viernes, el president Trump trino varias veces sobre el caso ruso.

En este orden el mandatario estadounidense hizo los pronunciamientos:

-“He visto todos los anuncios en ruso y puedo decir de manera muy definitiva que influir en las elecciones fue * NO * el objetivo principal”. Rob Goldman Vicepresidente de anuncios de Facebook.

-Al igual que no quieren resolver el problema de DACA, ¿por qué los demócratas no aprobaron la legislación de control de armas cuando tenían tanto la Cámara como el Senado durante la administración de Obama? Porque no querían, ¡y ahora solo hablan!

-El general McMaster olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y Crooked H, el DNC y los demócratas. ¡Recuerda el Dossier sucio, el uranio, los discursos, los correos electrónicos y la Compañía Podesta!

-¡Nunca superado el hecho de que Obama fue capaz de enviar $ 1.7 billones de dólares en efectivo a Irán y nadie en el Congreso, el FBI o el juez pidieron una investigación!

-Finalmente, Liddle ‘Adam Schiff, el monstruo que escapa sin control, ahora está culpando a la Administración de Obama por la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Él finalmente tiene razón sobre algo. Obama era presidente, sabía de la amenaza y no hizo nada. Gracias Adam!

-Nunca dije que Rusia no se entrometiera en las elecciones, dije “puede ser Rusia, China u otro país o grupo, o puede ser un genio de las 400 libras sentado en la cama y jugando con su computadora”. El “engaño” ruso fue que la campaña de Trump coludió con Rusia, ¡nunca lo hizo!

Ahora que Adam Schiff está comenzando a culpar al presidente Obama por la intromisión rusa en las elecciones, probablemente lo haga como otra excusa de que los demócratas, liderados por su líder intrépido, Crooked Hillary Clinton, perdieron las elecciones de 2016. ¿Pero no fui un gran candidato?