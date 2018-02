“El Presidente Santos es el único colombiano que no sabe que las FARC quieren meter preso a Álvaro Uribe”: Iván Duque

“Hay unos señores que por años intimidaron al pueblo colombiano y sembraron terror y desolación que no quieren que vuelva la mano firme, que no quieren al Centro Democrático en el poder. Estos señores, a los que este gobierno les entregó la impunidad como premio y que ahora son candidatos a la presidencia y al Congreso sin haber pagado un día de cárcel, sin haber dicho toda la verdad y sin haber reparado a las víctimas, pretenden por cualquier mecanismo perseguir a Álvaro Uribe y llevarlo a la cárcel”, dijo Iván Duque en un evento masivo en Yopal, Casanare.

Sobre unas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre este particular en Blu Radio, el candidato presidencial del Centro Democrático le contestó en Twitter: “El Presidente Santos es el único colombiano que no sabe que las FARC quieren meter preso a Álvaro Uribe y que no sabe que las FARC han dicho públicamente que la JEP es para meterlo preso”. El trino lo acompañó de un video en el que alias Andrés París, de las Farc, habla explícitamente de meter preso al expresidente Uribe. “Nuestro corazón es generoso, ponemos la JEP para que defienda al señor Álvaro Uribe Vélez a la hora de que sea preso y detenido y se le imputen todos los cargos y responsabilidades por asesino, narcotraficante y corrupto”, dice el guerrillero.

Iván Duque dijo que no va a permitir que el país se pierda en la violencia, el narcotráfico y la impunidad y ratificó su compromiso con la seguridad y los problemas de la región.

Le devolveremos las regalías a Yopal

El candidato presidencial del Centro Democrático ratificó en Yopal su propuesta de devolverles los recursos de regalías a las regiones productoras. “Este gobierno despojó a regiones productoras de los recursos de regalías. Les anuncio desde Casanare: voy a presentar una reforma al sistema de regalías para devolverles los recursos. Las regiones productoras tendrán el 50% de regalías”, dijo Duque quien agregó que el departamento necesita de un nuevo petróleo, el cual, según él, será el turismo. “Estos paisajes tan bellos, su tradición, la gastronomía y la música deben ser un mecanismo para dinamizar el empleo y la economía de la región”, explicó el candidato. Llamó la atención de la necesidad de construir y mejorar vías terciarias en la región y la de un frigorífico para Yopal. Y dijo que es necesario un feliz matrimonio entre pequeños productores y la agroindustria, “para que los campesinos tengan crédito, insumos, centros de acopio, distritos de riego y todos los bienes públicos necesarios para fortalecer el agro”.

Nuestra apuesta para Yopal es integral, dijo el candidato, quien dijo que, al llegar a la presidencia, se apersonará de los problemas de las regiones que han sido olvidadas por este gobierno que ha preferido ser complaciente con los criminales.