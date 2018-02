PEDAGOGÍA ELECTORAL. IMPORTANCIA DEL VOTO ÚTIL

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

Para preservar la democracia y la familia debemos cumplir con el deber ineludible de votar. Hagamos la mejor elección.

No olvidemos que los malos gobiernos los eligen quienes no votan. Los que no votan tienen que resignarse lo que el elegido les ofrezca. Si es corrupción será difícil que le puedan reclamar al corrupto.

EL DESCONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO ELECTORAL ES MUY GRANDE

Los medios y los que manejan las noticias políticas se han dedicado a divulgar las encuestas sobre los candidatos o posibles candidatos a la Presidencia. Son encuestas entre dos mil personas en promedio que seguramente tienen un margen de error cercano al 25% como lo han demostrado las anteriores en elecciones recientes.

¿Qué puede hacer un Presidente sin un Congreso que apoye sus propuestas para garantizar los derechos de los habitantes de Colombia? ¿Para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas para que la persona y su familia tengan una vida digna? Hay gobernantes que hacen populismo con la ración mínima, Por ejemplo, entregando cartones, físicos cartones, de bachiller con ausencia total de conocimientos y de formación profesional. Entonces, un Presidente sin un buen Congreso nada puede hacer, salvo que reparta lo que gastro políticamente han llamado mermelada. Todo esto genera corrupción y de este cáncer el pueblo está cansado.

Lo que deben hacer los candidatos al Congreso y los potenciales candidatos a la Presidencia es ilustrar a la ciudadanía sobre cómo votar válidamente y por supuesto que promoviendo a sus candidatos y a su partido. Debe ser una tarea masiva y con la mayor claridad.

CUANTOS CONGRESISTAS ELEGIREMOS EL 11 DE MARZO DE 2018

El domingo 11 de marzo, los 36 millones de ciudadanos tenemos la obligación de elegir a 107 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional y 2 por circunscripción especial indígena, además de 5 que representan a la Farc tras lo acordado en el llamado acuerdo de paz.

Y también tenemos la obligación de elegir a

En la Cámara de Representantes se elegirán 171 parlamentarios, de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos y el Distrito Capital, 2 por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 por la comunidad raizal del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 1 por la circunscripción internacional y 5 representantes de la Farc tras lo acordado en el llamado acuerdo de paz.

COMO VOTAR VÁLIDAMENTE

El 11 de marzo, debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas. El Gobierno quiere levantar la ley seca para que las personas vayan a votar alicoradas y luego se peguen, se lesionen y hasta se maten dadas las condiciones de polarización que vivimos. Por favor no hagamos caso al llamado del Gobierno. El 11 de marzo cero bebidas alcohólicas.

Debemos llegar al sitio de votación con el mayor respeto y civismo. Alegres porque estaremos honrando la democracia y defendiendo civilizadamente nuestras ideas relacionadas con el modelo de gobierno que queremos.

Los jurados nos pedirán la información básica para identificarnos y luego nos darán dos tarjetas electorales, a saber: una para la Cámara de Representantes y otra para el Senado.

En cada tarjeta está la lista de los partidos con sus respectivos candidatos. La lista cerrada no tiene números a la derecha. La lista abierta tiene números a la derecha.

Votar es muy fácil. Al llegar a la mesa ya tenemos claro por quien vamos a votar y seguramente ya hemos conocido la tarjeta.

En las listas cerradas, es decir, las que no tienen números a la derecha, se marca el partido. Es el logo o foto que aparece a la izquierda. Se acostumbra a marcar una EQUIS (X) sobre la foto. Bien marcada. Tomar el lapicero con firmeza y que la marca de la equis no se pueda alterar o menos borrar.

En las listas abiertas, es decir, las que tienen números a la derecha, se marca el partido como ya se dijo y además el número que se haya asignado al candidato. Cuidado con marcar más de un número.

También se puede participar en UNA de las dos consultas interpartidistas para elegir candidato a Presidente. Si queremos votar en UNA de estas consultas le pedimos al jurado que nos entregue la del Centro Democrático o la de Carlos Caicedo y Petro. La que elijamos, pero solo una. Y en estas tarjetas se vota marcando una EQUIS sobre la foto de la persona que queremos que sea el candidato del partido. Todos los ciudadanos pueden votar porque no es requisito que el votante sea afiliado al sector político de los candidatos.

Eso es todo. Luego se deposita el voto y se recibe el certificado electoral y regresamos a casa con la satisfacción del deber cumplido.

EL VOTO DEBE SER LIMPIO

No vendamos el voto, no lo negociemos, no lo hipotequemos. No dinero por el voto. Ni dar, ni recibir. No incurramos en delitos electorales que son muy graves. Votar a conciencia y sin presiones y con promesas de por medio nos dará tranquilidad de conciencia.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LAS FAMILIAS

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes y amables, el civismo, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 19 al 25 de febrero de 2018

