28 procesos contra Álvaro Uribe se adelantan en la Corte Suprema de Justicia

Este martes se conoció que son 28 los procesos de única instancia, todos reservados, que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe Vélez, y que por lo menos dos de estos están en el despacho del magistrado Gustavo Malo, uno tiene que ver con la muerte de un defensor de Derechos Humanos y otro relacionado con falsos positivos.

El proceso que tiene mayor avance es el de interceptaciones del hacker Andrés Fernando Sepúlveda quien señaló en su momento que había sido contratado por la campaña presidencial del Centro Democrático para sabotear el proceso de paz.

El Alto Tribunal investiga una presunta omisión del senador Uribe cuando fue gobernador de Antioquia, durante dos arremetidas paramilitares conocidas como las masacres de La Granja y El Aro en 1996. Dos tribunales de Medellín han pedido investigaciones por estos hechos.

El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para adelantar investigación al senador por la masacre del corregimiento el Aro, municipio de Ituango, donde 15 campesinos fueron asesinados por las Autodefensas el 22 de octubre de 1997.

Otro proceso es de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, órgano que pidió investigaciones por la masacre del Aro y por la ocurrida en La Granja, municipio de Ituango, cuando cinco personas fueron asesinadas por las Autodefensas, porque presuntamente eran colaboradores de las Farc.

Contra el senador Uribe aparecen en la Corte por lo menos cinco procesos relacionados con grupos paramilitares y otros dos por injuria y calumnia que se archivaron.

Archivada fue la denuncia que interpuso el periodista Daniel Coronell por injuria y calumnia. Otro proceso archivado es el relacionado con las madres de Soacha, después de que Uribe ofreciera disculpas a las víctimas de falsos positivos, que lo habían denunciado por injuria y calumnia.

Ahora se suma una compulsa de copias de la Corte para investigar una presunta manipulación de testigos por parte de Uribe, para supuestamente hacer un montaje en contra del también congresista Iván Cepeda.

Al respecto Uribe señaló que: “Procedí de manera correcta, nunca he hablado con los declarantes, la Corte debería publicar las llamadas con el abogado, que me interceptó, para que la ciudadanía examine si cometí delito alguno”, precisó el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez en una declaración ampliada en torno al caso Iván Cepeda.

En el nuevo pronunciamiento, el exmandatario reitera que “sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia.

“Señores magistrados, no tengo información privilegiada, simplemente muchos ciudadanos me advierten sobre interceptaciones a mi teléfono”, subraya Uribe Vélez.

“Me entregaron una nota, en un papel, sin nombre ni firma, que me comunicaba que me habían interceptado y me habían hecho seguimiento de una reunión con una persona amiga, que me ayudaba en la campaña de Medellín en 2015, vinculado a la zona de Guacharacas, razón por la cual le pedí hace tiempo que me ayudara a desvirtuar infamias”, puntualiza.

Agrega que “la Corte lo presenta como mi enlace para manipular testigos, sin que haya un solo caso de manipulación. La Corte presume. Anoto, esta persona nada tiene que ver con los dos testigos que contra el Senador Cepeda presenté en 2014, ni con el declarante reciente”.