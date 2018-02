La cantante Fergie ofreció disculpas por su mala interpretación del himno de EE.UU.

La cantante de pop Fergie recibió numerosas críticas por su interpretación del himno de Estados Unidos antes del inicio del partido All-Star Game de la NBA. Para muchos, la cantante no supo estar a la altura de las circunstancias.

Fueron tantas las críticas que recibió la exvocalista de Black Eyed Peas, que no tuvo más remedio que emitir un comunicado ofreciendo disculpas.

En redes sociales, fueron muchos los usuarios que se mofaron abiertamente de su versión demasiado sensual y lenta de ‘The Star-Spangled Banner’.

En respuesta, Fergie no tuvo otra opción que disculparse públicamente por su actuación:

“Siempre me he sentido muy afortunada y orgullosa cuando se me ha dado la oportunidad de cantar el himno nacional y anoche quise probar algo distinto para la NBA. A nivel artístico me gusta correr riesgos, pero claramente esta reedición no salió como esperábamos. Amo a este país y sinceramente lo hice lo mejor que supe”, dice la artista en el comunicado. Con información de BANG Showbiz