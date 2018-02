Acusan a ciudadano británico de asesinar a una colombiana en Florida, EE.UU.

Loterias

Loterías del 20 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 3746 – Serie 046

Huila 2656 – Serie 120

DORADO

Mañana 4438 – Tarde 4950

CULONA:

1153

SUPER ASTRO SOL

6391 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

5381 – Signo Virgo

PIJAO:

2048

PAISITA:

Día 1114 – Noche 2935

CHONTICO:

Día 5669 – Noche 9387

CAFETERITO:

Tarde 2374 – Noche 7458

SINUANO:

Día 7090 – Noche 7825

CASH THREE:

Día 530 – Noche 641

PLAY FOUR:

Día 9041 – Noche 5990

SAMAN:

4809

CARIBEÑA:

Día 7700 – Noche 8565

WIN FOUR:

7172

EVENING:

0288

MOTILÓN:

Tarde 7855 – Noche 1975

LA BOLITA

Día 5639 – Noche 9091

LA FANTÁSTICA:

Día 2186 – Noche 9319

ANTIOQUEÑITA

Día 7223 – Tarde 7105

EL COLONO:

0316