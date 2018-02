Nuevamente paran los maestros; Mineducación considera injustificado el cese de actividades

–Como injustificado calificó la ministra de Educación Yaneth Giha el paro que realizan por 24 horas los maestros este miércoles, por convocatoria de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, jornada durante la cual realizarán marchas simultáneas en Bogotá y otras regiones del país en protesta por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el magisterio.

“La educación es un servicio público esencial y un derecho fundamental, como quedó convenido en el acuerdo colectivo del año pasado con Fecode, por lo que no se puede vulnerar”, advirtió, además, la jefe de la cartera educativa.

La ministra señaló que esto se definió por las partes en el acuerdo del año pasado luego de 37 días de paro.

“Es importante hacerle un llamado a Fecode de que no hay necesidad, para poder seguir avanzando en esos acuerdos, de dejar a los niños sin clase, de afectarlos así sea un solo día”.

Agregó que la convocatoria a paro es injustificada, además, porque la mesa de diálogo sigue abierta desde el año pasado, porque se mantienen las reuniones entre las partes y porque la comisión de verificación de los acuerdos está operando y es en esta instancia en que se deben dirimir las diferencias y las inquietudes, como se estableció entre las partes en 2017.

“No tiene justificación que mientras estamos hablando, mientras el diálogo está abierto y se están tratando los temas, Fecode haya tomado esa decisión. Adicionalmente, y como ellos bien lo saben, el Gobierno nacional está cumpliendo con los acuerdos”, aseguró Giha.

En este sentido, explicó que de los 24 puntos del acuerdo, 8 ya están cumplidos, un número similar está cerca a concretarse (“dependen de un Decreto o decisión que sale en cualquier momento”) y otros 8 son puntos más profundos que están siendo revisados en las mesas de trabajo.

“Mi tarea y la del Ministerio de Educación es la de proteger el derecho a la educación de los niños de Colombia; no estamos en un plan de generar represalias; estamos dialogando. Buscamos que los maestros sigan dando clases y que no se vaya a interrumpir el servicio educativo. Agradezco a los muchos docentes que han manifestado que no van a parar y que no acogen ese llamado de Fecode”, apuntó la Ministra.

Recordó que el Gobierno nacional expidió el Decreto 322 del 19 de febrero de 2018, con el que reconoce a los maestros una bonificación que constituye factor salarial para todos los efectos legales, la cual es equivalente a tres puntos adicionales, por encima del aumento para los demás servidores públicos. Es decir, este año, por primera vez, todos los maestros oficiales de Colombia recibirán un salario mensual con un incremento del IPC más 4 puntos porcentuales.

Con esta bonificación, destacó, el Gobierno nacional sigue cumpliendo con el acuerdo firmado en 2015 y ratificado en el acuerdo de 2017, relacionado con la nivelación salarial de 12 puntos porcentuales adicionales, que se viene aplicando para los docentes oficiales del país, desde 2014 (1 punto en 2014 y 2015, 2 puntos en 2016 y 2017 y 3 puntos en 2018 y 2019). Como se recuerda, la nivelación salarial para 2020 y 2021 quedó sujeta a la reforma del Sistema General de Participaciones.