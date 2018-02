Resultados Foro Latinoamericano comunicación responsable en salud, nutrición y ciencia

La capital colombiana fue el escenario para la realización del primer foro ILSI (International Life Sciences Institute) latinoamérica sobre comunicación responsable en ciencia, nutrición y alimentos, donde diferentes expertos en estas áreas reflexionaron sobre el panorama actual de estos temas en las agendas de medios y donde también concluyeron con una serie de acciones y compromisos para promover mejores prácticas en la difusión de dichos temas.

Tras la intervención de académicos, representantes de gobierno, profesionales de la salud y periodistas científicos, el mayor mensaje fue llevar a cabo procesos de comunicación transparente y responsable, enfocados en el cuidado y tratamiento minucioso de la misma ya que se puede comprometer la salud pública. Para ello,es relevante aplicar en la labor diaria las siguientes recomendaciones que aplican para foodies, influenciadores digitales, periodistas científicos, periodistas de salud y científicos comunicadores.

Investigue y entrénese de temas científicos: Antes de entrevistar a las fuentes, es necesario que se informe, que conozca el perfil y áreas de estudio de su interlocutor especializado para asegurarse de tener los elementos necesarios a la hora de indagar por un tema de gran minucia y de un profundo conocimiento teórico-científico como el de los alimentos. Si recibe información viral sobre un tema, un alimento o una problemática que incluye a la salud

Consulte más de una fuente especializada: Indague y pregunte a sus contactos especializados, pues la promoción de mejores prácticas en comunicación responsable sobre ciencia, nutrición y alimentos requiere de acciones éticas, profesionales y responsables, que contemplen la validación y priorización de fuentes informativas, investigación y análisis.

Escriba con la sencillez de una noticia pero con la seriedad y el rigor científico: Los periodistas y divulgadores de contenido científico y de alimentos cultivan un conjunto de destrezas como la comunicación clara y atractiva; y la formulación de preguntas adecuadas para obtener una buena historia. Sin embargo, la imitación del lenguaje científico empleada en las publicaciones de alimentos, ciencia y nutrición muchas veces genera confusión debido a su mala administración.

Entregue historias interesantes con buena escritura, creatividad y multimedia: Se debe acercar la ciencia y la ciencia de la nutrición a los públicos de cada medio a través del poder de la fascinación con historias interesantes.

Al respecto, la periodista científica colombo-estadounidense Ángela Posada-Swafford argumenta que “se debe escribir bonito y fácil, evitar la jerga pues la idea es ponerse en el lugar de la audiencia a quien le llegará la noticia por cualquier medio y esa persona está pensando en otra cosa, y lo que nosotros queremos como periodistas es que lean, por ejemplo, este artículo de nutrición, entonces ¿cómo le llegamos a esa persona que no comprende o no le importa ese tema? debemos usar las herramientas de la buena lectura, tenemos que pensar en imágenes, en vídeo. Lo que no tiene excusa es quitar el rigor científico. A todas las personas les gusta que les cuenten un cuento, pero no todas las noticias se pueden tratar de esa forma, pues hay unas que se prestan más que otras, entonces tenemos que acercarnos a ellas como periodistas de forma creativa, pero correcta, con titulares interesantes y bien escritos”.

Explique la ciencia básica para estimular el consumo crítico de información: La nutrición y la ciencia requieren una explicación larga y minuciosa, es decir, al proporcionar una noticia se requiere dar un contexto a la audiencia con las herramientas necesarias para que puedan cuestionarse por la información que consumen.

Brinde herramientas para la comprensión de la audiencia: La fórmula para cumplir este principio consiste en proporcionar información básica, fundamentos científicos, brindar fuentes de consulta adicionales y referencias bibliográficas para aquellos que quieran profundizar.

Siempre desconfíe: Para evitar la difusión de noticias falsas, es indispensable siempre sospechar de la procedencia de la información, incluso los medios de gran trayectoria, pueden equivocarse. Para detectar que una información es falsa, en primer lugar se debe desconfiar ante artículos que provean información realmente extraordinaria como nuevas curas milagrosas; también de imágenes o textos que no contengan referencias confiables o reconocidas; y finalmente, colocar en su motor de búsqueda en Internet las palabras clave para verificar si se han publicado en un sitio confiable.

Busque la intersección de la información con otras secciones de noticias: Se debe dar a conocer información con credibilidad, utilidad, representatividad, humanización, exclusividad, cifras sólidas, flagrancia y actualidad para posicionar la información de nutrición, salud y científica dentro de las secciones que actualmente tienen más importancia en las agendas de medios.

Finalmente, la comunicación es una herramienta poderosa que además de transmitir información y significados de manera consciente, tiene el poder de influir en los estilos de vida y hábitos de consumo. Los medios de comunicación y divulgadores de ciencia tienen, por lo tanto, la responsabilidad de proporcionar mensajes y data verídica soportada con evidencia científica robusta, de lo contrario se generarían riesgos para la salud pública.

Foto: De izquierda a derecha: Angela Posada-Swafford, periodista científica; Ximena Sarmiento, Presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico; Olga Mora, Directora Ejecutiva Regional de ILSI Nor-Andino; Paula Caicedo, docente del departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; y Pedro Meletti, periodista y reportero de la Central Brasilera de Noticias CBN.