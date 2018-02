Trump adopta tímida medida sobre armas: Prohibir dispositivos que convierten los fusiles en ametralladoras

–El presidente Donalt Trump anunció la firma de “un memorándum ordenando al fiscal general que proponga regulaciones para prohibir todos los dispositivos que convierten armas legales en ametralladoras”. Lo hizo este martes bajo la presión de movimientos estudiantiles y otros sectores estadounidenses, tras la masacre de 17 personas en una escuela de Porkland, Florida.

Se trata de una pieza conocida en ingles como “bump stock”, la cual convierte un arma semiautomática en automática y la hacen tanto o más letal que una ametralladora.

Para los expertos, la medida tendría un efecto limitado y no evitaría las matanzas, pues advierten que precisamente el autor de la muerte de 17 personas en Parkland, Nikolas Cruz, utilizó un rifle semiautomático AR-15 que no modificó.

“Esa misma arma, ideada para soldados en guerras, se ha utilizado en algunas de las peores matanzas de los últimos años en EE. UU”, reseña el diario El País de España.

Agrega que en el caso de Las Vegas, donde fueron asesinadas 58 personas el pasado octubre, el tirador tenía 23 armas en la habitación desde la que disparó a los congregados en un concierto y la mitad tenían bump stocks.

El “bump stock” sustituye la culata y la extensión de apoyo. Utiliza el retroceso provocado por cada disparo para generar una secuencia, haciendo que el arma se convierta en automática. Ese tipo de objetos se pueden adquirir fácilmente por menos de 100 dólares, explica la publicación.

Advierte que la propuesta de Trump respecto a la modificación de armas es más un gesto -mandar un mensaje de acción a la opinión pública- que una propuesta valiente y efectiva para rebajar las escalofriantes estadísticas de violencia armada en EE UU. Tras el tiroteo de Las Vegas, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas inglesas) y destacados legisladores republicanos pidieron regular la venta de esas piezas, mientras que la Casa Blanca se declaró “abierta” al debate.

En sus valoraciones públicas de la matanza de Florida y las ocurridas desde que es presidente, Trump no ha abogado por endurecer el control de las armas. Siguiendo el consenso republicano, ha sugerido que la solución recae más en un refuerzo de la seguridad. Este martes, al anunciar la firma del memorando, defendió, sin entrar en detalles, adoptar iniciativas que “hagan una diferencia” en la sociedad y sean “soluciones basadas en pruebas y medidas de seguridad que funcionan”.

De promedio, cada día mueren 93 personas por violencia armada en EE UU, según la Campaña Brady, que aboga por un mayor control. Se calcula que de media hay nueve armas privadas por cada diez ciudadanos. Es la proporción más alta del mundo. La Constitución estadounidense ampara el uso de las armas de fuego, que muchos consideran parte del ADN nacional.

Más de seis de cada diez estadounidenses culpan al Congreso y a Trump de no hacer suficiente para evitar tiroteos masivos, según una encuesta de The Washington Post y ABC News tras la matanza de Florida. Son casi el doble el número de ciudadanos que creen que los tiroteos son más consecuencia de fallos al abordar los problemas mentales del tirador que de una inadecuada regulación en la compraventa de pistolas y rifles.

El presidente Trump también estudia la posibilidad de restringir la edad para la compra del popular rifle semiautomático AR-15. La Casa Blanca dijo que la medida está sobre la mesa, indicó a su turno la Voz de Améric. La administración indicó que está abierta a chequeos universales de antecedentes para los propietarios de armas, agregó.

The New York Times, al informar sobre la medida de Trump, reseñó que a pesar de los desarrollos del día, hubo un profundo escepticismo en Washington de que algo cambiaría debido a la larga historia de inacción de los políticos estatales y federales después de fusilamientos masivos similares. Los activistas de control de armas dijeron que estaban preparados para otra batalla decepcionante con los legisladores.

“El presidente, señalaron, prometió lealtad inquebrantable el año pasado a la Asociación Nacional del Rifle, y recibió un estruendoso aplauso en su convención anual al declarar: “A la ANR, puedo decir con orgullo que nunca, nunca lo defraudaré”. El grupo a su vez avaló con entusiasmo al Sr. Trump y gastó $ 30 millones en su campaña.

El senador Christopher S. Murphy, demócrata de Connecticut, que patrocinó la última medida de verificación de antecedentes con el senador John Cornyn, republicano de Texas, dijo que no estaba impresionado por la apertura del Sr. Trump. “No pretendemos que esta es una gran concesión de su parte”, dijo. “Si esto es todo lo que la Casa Blanca está dispuesta a hacer para abordar la violencia armada, es totalmente insuficiente”, transcribió el diario.

La ley de verificación de antecedentes, que busca mejorar la base de datos existente para evitar la compra de armas por delincuentes y enfermos mentales, es un pequeño asentimiento en dirección al control de armas que no hace nada para cerrar las lagunas que permiten millones de ventas de armas sin verificación de antecedentes . El año pasado, los funcionarios de la NRA dijeron que estaban de acuerdo, puntualizó The New York Times.

Finalmente, el informativo recuerda el emotivo discurso del sábado de Emma González, una estudiante de último año de la escuela, en el cual atacó las relaciones del presidente Trump con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas inglesas) y acusó al mandatario de establecer un valor monetario craso para las víctimas de disparos al tomar tanto dinero del grupo de derechos de armas.

“Si no se hace nada para evitar que esto siga ocurriendo, ese número de víctimas de disparos aumentará y el número que valen disminuirá”, dijo González en una manifestación por el control de armas. “Y no te serviremos de nada”.