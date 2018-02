Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, localidades más inseguras para los taxistas

En los últimos meses, la inseguridad se ha convertido en una situación bastante alarmante para todo el país y para los taxistas en particular. Según un estudio realizado por la aplicación móvil Easy Taxi, el 65% de los taxistas han sido víctima de algún robo o caso en particular.

“Entendemos que la situación que viven los conductores en su día a día es muy peligrosa. Tomar carreras en la calle, cargar con efectivo y no tener un medio de comunicación eficiente han sido los disparadores para nuestros desarrollos tecnológicos; como la posibilidad de pagar con medios electrónicos, que buscan mejorar la seguridad de cada servicio”, afirmó Juan Felipe Moreno, Country Manager de Easy Taxi Colombia.

El estudio además arrojó que las localidades más inseguras de Bogotá son, según los conductores, Ciudad Bolívar con un 67%, seguido de Rafael Uribe Uribe con un 21% y Mártires con un 5%. Por otro lado, los taxistas manifestaron que los celulares y tabletas son unos de los artículos que más les roban (31%) seguidos por el producido diario (13%).

coincidieron en que las horas de mayor inseguridad están entre 10:00 p.m. a 1:00 a.m., mientras que 334 taxistas (25%) opinaron que las horas de mayor riesgo son entre 2:00 a.m. y 5:00 a.m.

“La seguridad para nosotros en EasyTaxi es fundamental y en tal sentido trabajamos en la experiencia de pasajero y conductor. Nuestros procesos garantizan que haya trazabilidad de

las carreras, de la persona que solicita el servicio y del conductor que lo recibe”, aseguró Moreno.

Por último, se pudo determinar que el 51% de los taxistas les reporta primero un caso de hurto a otros conductores, mientras que el 20% le avisa a la Policía y el 15% a sus familiares.