Gobierno aumentó el pie de fuerza en 17 pasos ilegales en la frontera con Venezuela

La canciller, María Ángela Holguín, anunció este jueves que en la frontera con Venezuela se inhabilitaron 17 puntos de paso ilegales, para reducir la llegada descontrolada de venezolanos al país.

“Hay 17 trochas (caminos) adicionales inhabilitadas, por donde no puede pasar ningún tipo de vehículo, ni personas por estos lugares. Y con una presencia mucho mayor de las fuerzas militares”, manifestó María Ángela Holguín quien no detalló cuántas trochas hay en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Las cifras no oficiales hablan de una migración pendular (los que van y vienen por la frontera), por los 280 puestos fronterizos no oficiales, de 1’000.000 de venezolanos en el 2017.

Con respecto a estos puestos fronterizos no oficiales, el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, le dijo a la Agencia Anadolu que “en lo que corresponde a los 7 puntos controlados por Migración Colombia se tendrá absoluto control, pero en los no oficiales -denominados las ‘trochas’- el Ejército Nacional hará su labor, no solo para controlar la migración, sino también para frenar fenómenos como el contrabando”.

En cuanto a las medidas migratorias anunciadas por el presidente, Juan Manuel Santos, la canciller expresó que las zonas fronterizas cuentan con mayor presencia de militares. De hecho, en el departamento fronterizo de Norte de Santander se reforzó el pie de fuerza con 3.000 uniformados.

Entre las otras iniciativas para controlar el éxodo masivo de venezolanos, el Gobierno creó el Grupo Especial Migratorio que controlará la migración irregular y garantizará los derechos de los niños, además de apoyar la lucha contra el contrabando fronterizo.

Migración Colombia puso en marcha la segunda fase del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que les permite a los venezolanos acceder a la autorización de empleo y obtener seguridad social por 180 días.

Además, se suspendió la expedición de Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF), la cual empezó a funcionar desde mayo de 2017 y que les permitía a los venezolanos movilizarse por el país sin pasaporte.Con información de Agencia Anadolu