Sigue disminuyendo el ingreso de migrantes venezolanos y el contrabando a Colombia; 39 trochas han sido destruídas

–Durante los últimos 15 días, se han aumentado los controles de ingreso en los siete puntos de control en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que ha generado una disminución de cerca del 30% en el número de entradas de ciudadanos venezolanos al territorio nacional, pasando de un promedio diario de ingresos de un poco más de 48 mil extranjeros a cerca de 35 mil.

Así lo reportó Migración Colombia, que consideró que las nuevas medidas migratorias impuestas por el Gobierno Nacional arrojan un resultado positivo, más si se tiene en cuenta, que tal y como lo deseaba el Presidente de la República, el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano se viene haciendo de forma controlada, ordenada y dentro de la legalidad.

Mientras tanto, el comandante de la policía de Norte de Santander, coronel Jaime Barrera, informó, según lo reseña el diario La Opinión de Cúcuta, que entre el año pasado y lo corrido del presente se llevan destruidas 39 de 52 trochas a través de las cuales no solo ingresaban ilegales venezolanos, sino muchos productos de contrabando, especialmente combustibles, carne y mercancías varias.

La mayoría de los pasos informales se encontraban a solo 45 minutos del casco urbano de Cúcuta y por los mismos, en las dos últimas semanas, fueron incautados 24 carros que pretendían ser ingresados de contrabando a Cúcuta.

El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, destacó que en las últimas dos semanas la entidad ha adelantado más de 20 mil procedimientos de verificación en los departamentos de Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca, los cuales han dado como resultado la cancelación de más de 700 Tarjetas de Movilidad Fronteriza – TMF, por uso indebido de la misma o falsedad en el documento.



Respecto a la denuncia hecha por la autoridad migratoria colombiana hace unos días, acerca de la existencia de algunos ciudadanos colombianos y venezolanos quienes estarían expidiendo documentación migratoria fraudulenta, el Director de Migración Colombia recordó que el registro para la TMF ya fue suspendido e invitó a los ciudadanos venezolanos a abstenerse de adquirirlos, toda vez que las Tarjetas de Movilidad Fronteriza cuentan con elementos de seguridad que le permiten a la autoridad migratoria garantizar su autenticidad y en caso de falsedad podrían ser acreedores a sanciones administrativas e incluso judiciales.

Así mismo, Krüger Sarmiento recordó que los más de un millón seiscientos mil ciudadanos venezolanos que a la fecha cuentan con una Tarjeta de Movilidad Fronteriza – TMF, podrán seguir haciendo uso de ella, para ingresar y transitar por las zonas delimitadas en la frontera colombiana, con una permanencia no mayor a siete (7) días continuos.

Según Krüger Sarmiento otra de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que viene ejecutándose con bastante éxito en diferentes regiones del territorio nacional, es la puesta en operación del Grupo Especial Migratorio – GEM, compuesto por Migración Colombia, la DIAN, la Policía Nacional y el ICBF.

Este grupo viene adelantando, de forma permanente, procedimientos para Controlar la migración irregular, garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, trabajar en materia de seguridad y recuperación del espacio público, así como apoyar la lucha contra el contrabando.

En Cúcuta, por ejemplo, el GEM ha adelantado más de 50 operativos en parques y centros comerciales, realizando más de 2 mil 500 verificaciones, sancionando a 139 personas, deportando a 7, expulsando a 3 y realizando el acompañamiento humanitario a más de mil ciudadanos venezolanos quienes, voluntariamente, decidieron regresar a su país, al ser encontrados incumpliendo la normatividad migratoria.

Así mismo, se han instalado puestos de control viales en los sectores de los Acacios, Betania y más recientemente en el sector de Berlín, dónde se han adelantado, por parte del GEM, más de 2 mil 800 procedimientos de verificación.

En el caso de Arauca, Puerto Carreño y Puerto Inírida el GEM ha realizado más de 400 verificaciones, mientras que en La Guajira, la cifra de verificaciones es cercana a los 10 mil registros.

En el informe Migración Colombia indica además que tras el anuncio hecho por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, de la apertura de un nuevo periodo de regularización para los ciudadanos venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional a través de la expedición del Permiso Especial de Permanencia – PEP, un poco más de 95 mil ciudadanos venezolanos se han registrado a la fecha, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Al respecto hizo el siguiente recordatorio:

El Permiso Especial de Permanencia – PEP, le permite al extranjero trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Para acceder al PEP el ciudadano venezolano deberá:

1. Haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio autorizado, sellando su pasaporte, máximo hasta el 2 de febrero de 2018.

2. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

3. No tener medidas de deportación o expulsión vigentes.

El trámite del Permiso Especial de Permanencia – PEP no tiene ningún costo y se podrá realizar hasta el próximo 7 de Junio de 2018 a través de la página de web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co

Es importante recordar que el Permiso Especial de Permanencia – PEP no es una visa, no reemplaza el pasaporte y no es un documento válido de viaje.

4. Más Control, Más Personal, Más tecnología.

Para garantizar que el ingreso en zona de frontera se haga de manera ordenada y controlada, Migración Colombia ha dispuesto en sus carpas sensores de calor para contabilizar el flujo de entrada, así como lectoras especiales para validar la autenticidad de las Tarjetas de Movilidad Fronteriza.

De igual forma, anunció el Director General de Migración Colombia, se espera la llegada en los próximos días de 20 equipos de reconocimiento biométrico, con lo que se espera reforzar el trabajo en zona de frontera, así como del Grupo Especial Migratorio – GEM.

Por último, el Director General de Migración Colombia, informó que se viene trabajando con la Personería y Defensoría del Pueblo, en la construcción y articulación de lo que será el procedimiento de caracterización de la población venezolana que ya se encuentra en Colombia, y se espera que, en los próximos días, se de a conocer la forma en que se realizará esta actividad.