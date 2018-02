¡Participe!, llegaron los estímulos artísticos del Distrito

Loterias

Loterías del 22 de febrero en Colombia:

Bogota 3448 – Serie 279

Quindío 2053 – Serie 024

DORADO

Mañana 7385 – Tarde 0328

CULONA:

2701

SUPER ASTRO SOL

5672 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

5373 – Signo Sagitario

PIJAO:

7899

PAISITA:

Día 9358 – Noche 2845

CHONTICO:

Día 3635 – Noche 9007

CAFETERITO:

Tarde 5573 – Noche 4896

SINUANO:

Día 9954 – Noche 3471

CASH THREE:

Día 118 – Noche 087

PLAY FOUR:

Día 2424 – Noche 3976

SAMAN:

5694

CARIBEÑA:

Día 2100 – Noche 3933

WIN FOUR:

2110

EVENING:

5946

MOTILÓN:

Tarde 0818 – Noche 3623

LA BOLITA

Día 7769 – Noche 4791

LA FANTÁSTICA:

Día 0151 – Noche 1490

ANTIOQUEÑITA

Día 0257 – Tarde 4461

EL COLONO:

8539