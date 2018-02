Teleton quedó lejos de la meta de recaudación

Luego de 27 horas de transmisión en directo por los tres canales privados de televisión, Teletón logró recaudar $.5.365.892.607, lejos de la meta señalada que era de $7.605.011.200.

La transmisión comenzó desde la noche del viernes y culminó en la madrigada de hoy domingo; dejando un faltante de más de dos mil millones de pesos.

Según Emilia Ruiz, directora de Teletón, aunque el recaudo es bueno, el no haber logrado la meta pone en apuros la Fundación Teletón, porque los recursos no alcanzarán para atender los cuatro centros para personas con discapacidad que posee.

Desafortunadamente para la fundación, no es la primera vez que no se llega a la meta pues precisamente el año pasado el objetivo tampoco no fue alcanzado.