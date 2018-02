¿CUÁNTOS ASESINATOS MÁS? ¿CUÁNTA CORRUPCIÓN MÁS?

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (173)

¿Cuántos asesinatos más?

Bob Dylan, premio nobel de literatura y cantante de altísima calidad, preguntó: ¿Y cuántas muertes se aceptarán, hasta que se sepa que ya ha muerto demasiada gente? Y nosotros en familia debemos preguntarnos: ¿Cuántos niños asesinados se aceptarán, hasta que se sepa que no puede haber un solo asesinato más?

El asesinato de una bebé por las manos atroces de un desalmado no puede sanarse tan solo con manifestaciones locales para reclamar justicia y para gritarle al desalmado que es un asesino.

Para estos casos ni siquiera la cadena perpetua es garantía de reparación. Pero Colombia, sin educación mediamente aceptable, sin cultura de respeto y de civismo no está preparada para aplicar penas más severas. Este crimen horrendo no puede ser solo uno más de los muchos posibles contra nuestros infantes como lo dijo una psiquiatra en televisión. Tampoco se necesitan estudios profundos para concluir que falta mucha prevención, que debemos tomar conciencia de que los niños están primero, que no prevalece el supuesto derecho a rehacer la vida y a tener filas de relaciones afectivas para que los hijos hablen de las novias del papá o de los novios de la mamá.

Estamos en mora de educar para la vida en familia, de rehacer el culto y la veneración por la familia, de enseñar a preservar la vida afectiva, de formar progenitores responsables y no solo dadores de rupias para una sobrevivencia sin dignidad.

Sin honrar el hogar, todo lo demás será abono para seguir cultivando la catástrofe de la humanidad que se asoma a la ventana de los días venideros. Que el asesinato en Chía sea el último y que este propósito no se quede tan solo en un titular de prensa.

No podemos aceptar un asesinato más en la familia y para lograrlo debemos comprometernos todos: La familia, la sociedad y las autoridades. Educar es la solución para superar la violencia y las grandes limitaciones económicas que vivimos aunadas a la pobreza intelectual que crece a la misma velocidad de los nuevos tiempos gracias a la maléfica promoción automática que sembró la flojera en los deberes académicos.

CUIDADO AL ELEGIR PADRASTROS Y MADRASTAS

Los padrastros y las madrastras son malos padres y malas madres. Los cuentos infantiles dan fe precisa de esta afirmación.

Aceptar un padrastro por el solo hecho de que ayudará a solventar el diario vivir o a una madrastra porque ayudará a cuidar los hijos es un gravísimo error. Generalmente abusan de la integridad de los menores y maltratan a granel.

En mejor vivir sin compañía que aceptar un violento o violenta o violador en el hogar.

¿CUÁNTA CORRUPCIÓN MÁS?

Desde siempre y de manera “legal” desde 1968, los aportes para que sean manejados por los parlamentarios ha sido costumbre para lograr la “gobernabilidad”. Por el manejo de esos auxilios cobraban el 10% o el 20% a través de fundaciones. Con muchos de esos auxilios se crearon universidades que hoy garantizan pensiones exorbitantes a sus fundadores. ¡EDUCAR PARA DEFRAUDAR!

En esa época las obras se hacían previo cobro de la comisión por administrar los dineros. Pero se hacían. Una genialidad para legalizar la parte que debía ir al bolsillo de los “servidores públicos”. Me dicen que un funcionario que cobra por manejar el lapicero, bolígrafo o similar, ha tenido que financiar la campaña de su padrino. Y como le paga, el político le debe gratitud al financista y ha puesto a toda su familia a beber en las arcas públicas. Y se presentan como los más transparentes. A decir verdad, se les ve la audacia a través de sus vestiduras traslúcidas.

En la última década la tarea más lucrativa para algunos políticos ha sido la de denunciar entuertos. Así sea con adobe mentiroso. Han logrado resultados porque los corruptos se han descarado. Ahora cobran hasta el 50% y el otro 50% los malgastan. Los carteles de la alimentación, de la salud, de las carreteras los comprueban. Roban a la luz del día. “Esto de ser funcionario es una maravilla: uno se enrique sin tener que robar” afirmó un alcalde sabanero. Hoy está en la cárcel y pronto estará libre pagando reclusión domiciliario y devolviendo el 10% de lo que se robó. En Colombia, las paradojas son de no creer. EL DELITO ES UN EXCELENTE NEGOCIO y por esto pocos le temen a delinquir.

Pero esas denuncias sobre la corrupción no pueden desanimar a los electores. Por el contrario, nos deben animar a elegir a quienes nos den garantía de buen manejo de recursos y de ofrecimiento de soluciones para las necesidades básicas de la población. 20 millones de personas en la línea, o bajo la línea de pobreza, no se redimen con discursos altisonantes ni con amenazas de terminar con la oligarquía y con los ricos repulsivos.

Entonces la reflexión es llamar a votar bien y a que los desanimados porque son los mismos con las mismas y porque todos van a robar, se animen justo para sacar de la escena política a los que representan el mal en la función pública y a quienes roban directamente o por intermedio de terceros.

Hoy como nunca votar es un derecho deber que no podemos evadir. Que la abstención no supere un dígito. Todos por Colombia y por un futuro seguro para nuestros hijos, nietos y tataranietos.

SIGAMOS SEMBRANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes y amables, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

