Juan Manuel Santos: No me gustaría estar en los zapatos de Uribe

–“A mí no me gustaría estar en los zapatos del señor Uribe. Él, como cualquier colombiano, es inocente hasta que no se pruebe lo contrario y hay que presumir su inocencia”, declaró este lunes el presidente Juan Manuel Santos, en referencia al proceso que el expresidente y senador enfrenta por la presunta manipulación de testigos, respecto de lo cual Santos agregó: “Hay que permitir que las Cortes hagan su trabajo”.

El presidente Santos negó que esté presionando a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al expresidente por su posible participación en la manipulación de testigos en un caso contra el senador Iván Cepeda, de Polo Democrático Alternativo.

En declaraciones a la FM, el primer mandatario le pidió a Uribe respetar las investigaciones de las Cortes y acatar sus fallos porque “quienes hemos tenido el manejo del Estado debemos ser aún más respetuosos y cuidadosos con nuestras instituciones”.

“Mi humilde consejo para Uribe es que respete las instituciones porque él mismo acudió a ellas cuando demandó al senador Iván Cepeda y si hubiese sido el fallo favorable a él, no sé qué estaría diciendo”, precisó Santos.

Según Santos, “ahora que el fallo no le resultó favorable a Uribe, debe admitir que son las Cortes –a las que él mismo acudió– y hay que respetar las instituciones”.

Recuerda el informativo radial que este caso se remonta a 2012 cuando Uribe denunció a Iván Cepeda por el presunto uso de falsos testigos en su contra. El expresidente culpó a Cepeda de buscar a exparamilitares en las cárceles para convencerlos de que declararan en su contra y lo vincularan con esos grupos en Antioquia.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer hace dos semanas un documento de 219 páginas en el que el magistrado ponente, José Luis Barceló Camacho, absuelve a Cepeda por la acusación de falsos testigos.

El fallo resultó doblemente contrario a Uribe porque además ordenó que se le investigue por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, con base en interceptaciones telefónicas que se le hicieron.

COMO EXPRESIDENTE

De otro lado, en sus declaraciones a la FM, el presidente Santos se refirió a sus propósitos después de dejar el cargo el 7 de agosto próximo.

Advirtió que como expresidente no va a seguir luchando para mantener un pedacito de poder y reiteró que no interferirá en los asuntos propios del próximo Jefe de Estado.

Señaló que será un expresidente “muy poco activo” porque sabe que tuvo su turno y “hay que dejarlo tranquilo a quien viene”.

Sin embargo, dijo que si le van a empezar a atacar por cosas que no tienen ningún sentido pues lógico pasará a defenderse.

“Tengo clarísimo que no voy a interferir ni voy a seguir luchando por mantener un pedacito de poder porque cada uno tiene su turno y yo soy muy institucional”, insistió.

“No creo en el caudillismo, los caudillos son lo peor que le han podido pasar a América Latina y aferrarse al poder es lo peor que le puede pasar a cualquier democracia”, añadió.

Prometió que los ciudadanos le van a oír muy poco e insistió en que va a “rogarle a Dios” todos los días que le quite la tentación de acudir al Twitter.

Frente a su inmediato futuro al dejar el poder, el mandatario dijo que va a pensar después qué hará a partir del próximo 8 de agosto.