Maduro se declara desde ya triunfador: “A Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna forma”

–Tras inscribir formalmente su candidatura a la reelección para las elecciones del próximo 22 de abril, el presidente venezolano se mostró seguro del triunfo: “A Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna de las formas”, proclamó.



Además le dijdo a sus opositores: “Tienen todas las garantías nacionales, internacionales y electorales; qué más van a buscar. La única garantía que yo no le voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. Esa no se las puedo dar, eso es lo que ellos quieren”.

El mandatario reiteró que si los opositores no participan es por orden del imperialismo, “es porque saben que al pueblo de Venezuela y a Nicolás Maduro no le ganan una elección presidencial de ninguna de las formas (…) ellos cuando no ganan, gritan fraude y cuando es evidente que van a perder, no participan”.

Además reiteró su llamado al opositor Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, a que se inscriba. “Inscríbete, cobarde”, le dijo.

También se dirigió a Henri Falcón, exgobernador de Lara, a quien emplazó también: “Inscríbete compadre, vamos a la calle, vamos a un debate presidencial, público, para yo defender la verdad de un pueblo”.

Ante manifestantes que lo acompañaron a inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la Plaza Diego Ibarra, en Caracas, Nicolás Maduro resaltó que con la victoria en los comicios del próximo 22 de abril, Venezuela iniciará un nuevo camino de prosperidad económica y de renovación de la Revolución Bolivariana.

“Este año 2018 es un año clave para la historia de Venezuela, y las elecciones presidenciales van a marcar el inicio de un nuevo tiempo histórico de renovación de cambios necesarios en la Revolución Bolivariana para poder construir el futuro”, expresó.

Precisó, que como parte de las acciones para establecer la estabilidad del país, se encuentra el desarrollo del Plan de la Patria 2019-2025, que fue discutido por más de 3 millones 500.000 personas a través de asambleas populares realizadas en todo el territorio nacional, y que tiene como principal objetivo blindar el sector económico.

“Quiero despejar el camino para dedicarme única y exclusivamente desde que gane las elecciones presidenciales a las grandes tareas de la economía, de la prosperidad, de la renovación y de la esperanza del pueblo”, dijo.

Ante ello, reiteró que Venezuela cuenta con una criptomoneda nacional, El Petro, que desde el inicio del período de preventa el pasado 20 de febrero, ha generado ventas y transacciones por más de 3 mil millones de dólares que serán destinados a la protección de las familias venezolanas.

En su alocución, Maduro llamó a todos los venezolanos a la máxima movilización el 22 de abril y a liderar una batalla por la defensa de la paz y la democracia, frente a las pretensiones de la oposición de sabotear los comicios presidenciales.

En este sentido, indicó que los partidos de la derecha manejan dos escenarios ante las elecciones presidenciales, y explicó que el primero de ellos es que decidan participar e inscribir a sus candidatos presidenciales.

Planteó que el otro escenario es no participar y boicotear el proceso electoral, y recordó que históricamente utilizan la coartada del fraude cada vez que pierden una elección o no tienen posibilidades de obtener una victoria en las urnas.

Añadió que si la oposición se arrodilla a los intereses de Estados Unidos, y decide boicotear las elecciones y llamar a la abstención para luego provocar un golpe de Estado, el pueblo debe prepararse para derrotarlos en una batalla definitiva a través del voto.

“Estoy preparado electoralmente y yo le pido a ustedes que nos preparemos en cada hogar, cuántos votos tenemos en cada hogar por familia, una lista hogar por hogar, cuántos votos tenemos en cada UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez) en cada comuna, en cada Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción). ¿Cuánto pueblo, cuántas voluntades, cuánta conciencia, cuántos votos tenemos?”, expresó a la multitud que le respondió: “a la calle, al combate, a conquistar victorias victorias”.

Asimismo, Maduro ratificó su compromiso con la continuidad y profundización del proyecto Bolivariano.

“Me tocó venir ante ustedes a tomar la bandera de la revolución, a tomar el mando de la patria y a jurar ante ustedes ‘seré leal con el pueblo, seré leal con Hugo Chávez’ y hoy puedo decir cinco años después que he cumplido mi juramento de lealtad con el pueblo. He puesto mi vida frente a este juramento de lealtad, aquí estoy de pie”, manifestó

En su discurso, el candidato presidencial exaltó que el 27 de febrero de 1989 el pueblo de Venezuela dio su primer grito de libertad y revolucionario contra la oligarquía y el imperio.

Recordó que en esa histórica fecha transitaba por la esquina Santa Teresa cuando vio como “una bala asesina de un fusil” de la “oligarquía y el pacto de Punto Fijo”, le arrebató la vida a un joven caraqueño y casi se la quitaba a él.

“Soy el joven Nico, una bala estuvo a punto de acabar con su vida, pero no podía morir porque tenía que vivir el tiempo de Chávez”, subrayó.