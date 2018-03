MinComercio y Turismo presentó las 38 rutas para recorrer Colombia en bicicleta.

La Viceministra de Turismo Sandra Howard presentó durante un recorrido por la Sábana de Bogotá el plan de estas 38 rutas turisticas que se pueden recorrer subidos en una bicicleta como eje temático en el país si y permitirán a los turistas descubrir montañas, costas, sabanas y extensas llanuras sobre dos ruedas.

La Viceministra, acompañada de uno de los más destacados comentaristas en ciclismo Mario Sábato, destacó que esta iniciativa busca mostrar ese potencial en materia de turismo que tiene el país y lo disfruten a nivel nacional, son sitios de interés turístico que están en todos los mapas nacionales y a los cuales se pueden recorrer según la región donde se encuentre el interesado.

“Hoy lo que vamos a decir es que no hay que ser ciclistas profesionales para disfrutar de la belleza colombiana, tenemos montaña hasta valles hermosos, Parques Nacionales Naturales (PNN) y Pueblos Patrimonio, haciendo ciclo montañismo, ciclismo de ruta e inclusive hay planes especiales donde ya se hacen estos recorridos”, explicó la Viceministra Howard Taylor.

El plan de bici turismo que promueve el Ministerio de Comercio y Turismo, busca no sólo convertirse en un ícono de cada una de las regiones en 18.deoartamentoa de Colombia, sino en un promotor de difusión para conocer además la cultura y gastronomía local y para vivir las experiencias únicas que ofrece el país a los turistas nacionales e internacionales.

Durante la firma de este convenio de promoción turística para la región del centro del país en el que participaron los alcaldes del Cundinamarca y Boyacá, el analista en ciclismo Mario Sabato, expresó que la bicicleta es el mejor vehículo para hacer turismo, ir conociendo los mejores parajes, hacer ejercicio físico y lo mejor, que no contamina.

“El recorrido que hicimos en bicicleta, las paradas, los sitios turísticos, en verdad que me pareció una experiencia inolvidable, siempre he dicho que la bicicleta para mi es el mejor vehículo para poder hacer turismo, porque uno va a una velocidad que le permite ir disfrutando los paisajes de un lado y del otro, además porque vas haciendo ejercicio que el saludable para el cuerpo y no contamina, es una gran oportunidad para disfrutar todo más cerca”, expresó el analista desde Suesca-Cundinamarca.

Agregó que estos sitios turísticos permiten transitar sin preocupaciones algunas, sin tener que pensar en los vehículos que vayan a atropellar a los ciclistas, es sólo concentrarse en pedalear y hacer parte del medio ambiente en medio de estos parajes naturales que da Colombia.

Durante el lanzamiento de estas 38 rutas, varios alcaldes de la Sábana de Bogotá firmaron un acuerdo en el que se comprometen a acelerar e implementar más programas de turismo con bicicleta, lo que les daría la posibilidad de tener un mayor desarrollo a nivel región, porque la idea es que en el futuro se conecten más de 1.800 kilómetros de vías para los turistas.

Finalmente, la Viceministra reiteró que la idea es hacer todo tipo de tursimo ambiental, ecológico, natural, pero que se haga con operadores turísticos formalizados que le garanticen seguridad en sus trayectos y que para una mayor información los interesados pueden acceder a la página www.bicitravesiasbogota.gov.co

Entre los destinos a destacar están:

Antioquia: Santa Fe de Antioquia – Jericó – Jardín

Concepción – San Roque – San Rafael – Guatapé – El Peñol

Medellín, Antioquia: Pueblito Paisa, el Cerro el Volador y el Parque Arví.

Bogotá: sector de La Candelaria. Visite la Plaza de Bolívar, el Museo de Oro, la Casa Museo Botero y el Cerro de Monserrate.

Cundinamarca: Sesquilé, Suesca, La Calera, Facatativá, Sibaté, entre otros, a través de recorridos de baja, media y alta dificultad (6 – 116 km) que la conectan.

Bolívar, Cartagena de Indias, Bolívar

Boyacá: Cocuy – Güicán, Sierra Nevada del Cocuy, Lagunillas Pulpito, Ritacuba y Laguna Grande de la Sierra, Tibaná – Jenesano – Ramiriquí

Duitama – Nobsa – Corrales – Floresta – Santa Rosa

Villa de Leyva – Gachantivá – Sutamarchán – Ráquira