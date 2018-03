Elecciones venezolanas postergadas para el 20 de mayo: “El mismo fraude con diferente fecha”, afirma el líder opositor Antonio Ledezma.

–En referencia a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer del 22 de abril para el 20 de mayo las elecciones presidenciales y de concejos municipales, el líder de la oposición Antonio Ledezma aseguró: La casa del truco en accion: “El mismo fraude con diferente fecha”. Los venezolanos pendiente de ver quien más cae en esa “trampa caza bobo”.

Los demás sectores de oposición reiteraron, además, su rechazo al acuerdo que suscribió el candidato (opositor) de Avanzada Progresista Henri Falcón y coinciden con Ledezma que la decisión del régimen de Maduro de posponer las elecciones de Venezuela hasta mayo no cambia nada.

Juan Pablo Guanipa, de Justicia Primero y de la Unidad Democrática, indicó que el “acuerdo entre Falcón y el gobierno NO representa ni a la mayoría del país, ni a la oposición, ni a la @unidadvenezuela. Es una especie de “auto acuerdo” que nada tiene que ver con ese anhelo de cambio que tenemos los ciudadanos de nuestra patria”, escribió en su cuenta en Twitter.

Al mismo tiempo reiteró que la Unidad Democrática no tiene candidato a la Presidencia de la República. “Llamarse opositor y prestarse para convalidar el fraude de Maduro es un absurdo. Debemos luchar por verdaderas garantías electorales para lograr un cambio en elecciones ABIERTAS”, reseñó.

Iguelmente se dirigió al ministro de Comunicaciones Jorge Rodriguez, promotor del acuerdo con Falcón y señaló que “cómo es su costumbre Jorge Rodríguez miente, la Unidad no ha firmado nada, ni en Vzla ni en RD. Sencillamente no estamos participando porque no se respeta el derecho a elegir. En esa circunstancia quien se postule no puede ser considerado oposición. No contribuimos con esa farsa”.

El hecho es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que ya no serán el 22 de abril, sino el 20 de mayo las elecciones presidenciales y los comicios para escoger a los integrantes de los consejos legislativos estadales y concejos municipales.

La titular del organismo electoral, Tibisay Lucena Ramírez, anunció la reprogramación de la elección presidencial en cumplimiento del decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre convocatoria de elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, consignado ante el Poder Electoral en la tarde de este jueves.

Como parte de lo convenido en el Acuerdo de Garantías Electorales, firmado entre las organizaciones con fines políticos postulantes, el organismo decidió extender el Registro Electoral (RE) desde este jueves 1° hasta el sábado 10 de marzo.

El lapso de postulaciones para el cargo de presidente de la República fue igualmente extendido hasta este viernes 2 de marzo a las 4:00 de la tarde.

Lucena ratificó que han sido otorgadas todas las garantías para llevar a buen término los procesos electorales que tienen lugar en el país.

EL ACUERDO CON LA OPOSICION

Así informó el régimen de Maduro sobre el acuerdo con la oposición:

Representantes de las organizaciones políticas que postularon a Nicolás Maduro, candidato por las fuerzas del chavismo, y Henri Falcón, abanderado de sectores de la oposición, suscribieron un acuerdo de garantías para las elecciones de Presidente de la República, consejos legislativos estadales y concejos municipales.

El texto fue firmado por Jorge Rodríguez, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y otras nueve agrupaciones que respaldan a Maduro, y por Felipe Mujica, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Miguel Salazar, de Copei, y Luis Romero, de Avanzada Progresista (AP).

El acuerdo contempla aspectos como la realización de una nueva jornada para el Registro Electoral (RE), tanto en Venezuela como en el extranjero, y la reinstalación de los centros electorales que fueron afectados por la violencia política promovida por sectores antichavistas en 2017.

A continuación, el texto íntegro:

Acuerdo de Garantías Electorales

Reunidos, Gobierno y Oposición coinciden en la necesidad de llegar a acuerdos que generen avances efectivos en la situación actual de Venezuela.

Los objetivos del presente acuerdo son la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económico-sociales existentes, afirmar el Estado de derecho constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación, como fundamento para la convivencia democrática nacional.

El desarrollo de los puntos de este Acuerdo estará sujeto al cumplimiento recíproco de todos los compromisos adquiridos.

En materia electoral se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para Presidente de la República, de Consejos Legislativos Estadales y de Concejos Municipales, en la segunda quincena del mes de mayo de 2018.

En ese sentido las partes acuerdan las siguientes garantías del proceso electoral:

Gobierno y Oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral, así como de otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas.

En este sentido, de manera inmediata se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirán con el Secretario General de Naciones Unidas a los efectos de la organización de la citada misión de Acompañamiento y Observación Electoral.

Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. Las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados.

A la fecha de la convocatoria de las elecciones los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores.

Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de Octubre de 2012 y del seis (06) de diciembre de dos mil quince (2015). En particular las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema, con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional.

Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos, y debida supervisión del Poder Electoral.

Los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situarán a una distancia no menor de 200 metros del centro de votación.

Las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del Registro Electoral en Venezuela y el exterior para los efectos de la elección presidencial de Mayo 2018.

En el tiempo en que dure la campaña electoral, el Gobierno Nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión.

Los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que los apoyan realizarán, cada uno por separado, reuniones de coordinación con los mandos del Plan República comisionados para tal fin, con el objeto de dar garantías de seguridad y de libre tránsito para los candidatos, los partidos y los equipos que los acompañan.

Se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que los acompañan.

Se establecerá, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, el cronograma, con lapsos prudenciales, para los comicios de Consejo Legislativo Estadal y Concejos Municipales.

Caracas, 1º de marzo de 2018