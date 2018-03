Procuraduría confirma sanciones a 2 oficiales y 2 suboficiales de la Armada por trato degradante a infantes de marina

–La Procuraduría General de la Nación dejó en firme las sanciones impuestas a dos oficiales y dos suboficiales de la Armada Nacional que sometieron a tratos degradantes y violentos a un grupo de infantes de marina en desarrollo de un Curso de Combate realizado en el año 2014.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría suspendió por tres meses al director del curso, capitán Salvador Francisco Orjuela Echandía y separó de las Fuerzas Militares e inhabilitó por el término de 15 años al subteniente Richard Antonio Torres Ariza, al sargento viceprimero Elkin Fidel Oñate Candama y al cabo segundo Obert Arley Zurita Soto, quienes impartían instrucción a los infantes y a otros uniformados.

El Ministerio Público demostró que los implicados participaron en la capacitación efectuada en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina con sede en Coveñas (Sucre), durante la cual golpearon indiscriminadamente al grupo de estudiantes que asistieron a la práctica.

El ente de control consideró que aunque se trataba de un simulacro de secuestro, el uso de ramas o palos para agredir a los uniformados fue un acto reprochable, no solo disciplinariamente, sino también a la luz del Código Penal Militar y del Código Penal.

La falta de Orjuela Echandía fue calificada como grave cometida con culpa grave, por permitir que agredieran y maltrataran física y sicológicamente a los alumnos a pesar de ser el responsable de velar por la seguridad de los estudiantes durante las pruebas.

El órgano de control calificó como gravísimas a título de dolo las conductas cometidas por los miembros de la Armada Nacional Torres Ariza, Oñate Candama y Zurita Soto, quienes instruyeron el curso, por actuar con la intención de causar daño a los asistentes.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2014 en la Base de Entrenamiento e Instrucción de Coveñas, en el departamento de Sucre y fueron registrados en un video que salió a la luz público meses despúes.

En la filmación aparecían los infantes de marina con los ojos vendados, encadenados, en ropa interior, descalzos y caminando en círculo en un terreno fangoso, mientras son golpeados con tablas, patadas y puños e insultados y amenazados de muerte.

“Van a morir….parece marica, camine… peleen, caminen”, les gritaban los instructores.

Entonces, el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, coronel Luis Jorge Gómez Gómez, lamentó lo acontencido, pues advirtió no estaba de acuerdo con este tipo de entrenamientos que van en contra de los Derechos Humanos y la dignidad de la persona.

“No sé cuándo ocurrieron los hechos, pero no son recientes, y por ello ya la institución había tomado acciones y hay un proceso penal abierto. Me sorprendió el video porque nosotros dentro de la Infantería de Marina no manejamos este tipo de entrenamientos”, señaló el oficial.

El comando de la Armada emitió un comunicado en el cual reseñó que “los entrenamientos militares en esencia son exigentes, tanto en lo intelectual como en lo físico. En todo curso militar hay condiciones extremas, que bajo ninguna circunstancia justifican el maltrato físico”.

Sin embargo, advirtió que era lamentable el comportamiento aislado de algunos integrantes de la Armada “que desdibuja las políticas institucionales de buen trato”.