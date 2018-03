Todo lo que Usted debe saber sobre el proyecto de reglamentación de la eutanasia para menores de edad

–La Iglesica Católica y sectores conservadores se oponen, pero la Corte Constitucional ordenó al gobierno reglamentar la eutanasia a menores de edad y por ello redactó un proyecto de resolución, que puso a consideración de la opinión pública, la cual tiene plazo hasta el próximo lunes 5 de marzo para hacer sus comentarios y observaciones.

Según el texto del proyecto, excepcionalmente, los niños o las niñas del grupo poblacional entre los 6 y 12 años, pueden presentar un desarrollo neurocognitivo y psicológico, que, en suma, a su madurez y a la experiencia de su situación particular, alcanzan un desarrollo evolutivo que les permite la configuración de una decisión voluntaria libre, informada e inequívoca en el ámbito médico que en consonancia con un concepto de muerte específico que les permiten la toma de decisiones frente a su propia muerte.

Entre 12 y 14 años se permite la eutanasia siempre y cuando haya consenso entre el menor y los padres. Para los mayores de 14 años se permite la eutanasia y prima la decisión del menor. Es decir, así los padres no lo autoricen, si el menor lo decide podrá hacerlo.

En cambio, se excluyen de la posibilidad de presentar una solicitud para el procedimiento eutanásico, los recién nacidos y neonatos, niños de primera infancia; grupo poblacional de los 6 a los 12 años, con algunas excepciones; niños, niñas y adolescentes que presenten estados alterados de conciencia, discapacidades cognitivas e intelectuales, trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para

entender, razonar y emitir un juicio reflexivo.

Para un conocimiento exacto del contenido y alcances de la medida estructurada por el Ministerio de Salud, reproducimos a continuación el texto integral del proyecto de resolución:

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2018

“Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes”.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de lo previsto en los artículos 173, numeral 3° de la Ley 100 de 1993 y 2°,

numeral 30, del Decreto-ley 4107 de 2011, en cumplimiento de la sentencia T-544 de

2017 de la Corte Constitucional y

CONSIDERANDO

Que atendiendo lo previsto en la sentencia T-970 de 2014, proferida por la Corte

Constitucional, en correspondencia con la sentencia C-239 de 1997 de esa misma

Corporación, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1216 de

2015, impartió directrices para la conformación y funcionamiento de los “Comités

Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad”, los cuales actúan

en los casos y en las condiciones definidas por el Máximo Tribunal.

Que la Alta Corporación, mediante la sentencia T-544 de 2017, notificada a este

Ministerio el 9 de noviembre de 2017, concluyó “[…] que es necesario ordenar la

expedición urgente de la regulación que garantice el derecho a la muerte digna de los

NNA […]”, siempre que se tengan en cuenta las “[…] características especiales de los

derechos de los NNA […]”, en el marco de la normativa existente y atendiendo su

situación particular.

Que, a su vez, la orden cuarta del citado fallo, en cuanto a este Ministerio compete

dictaminó que, en un término de 4 meses, deberá disponer “[…] todo lo necesario

para que los prestadores del servicio de salud cuenten con comités interdisciplinarios,

tales como los reglamentados en la Resolución 1216 de 2015, en aras de garantizar el

derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes. Los comités contarán

con los mismos integrantes previstos en el artículo 6° de la Resolución, pero incluirán

la participación de expertos en NNA en todas las disciplinas participantes: Medicina,

Derecho y Psicología. Asimismo, deberá expedir la regulación diferenciada en la que

se consideren las particularidades de los casos de NNA, entre estas las precisadas en

la parte motiva de esta sentencia […]”.

Que, igualmente, se resolvió que: “[…] el Ministerio deberá sugerir a los médicos un

protocolo médico para que sea discutido por expertos de distintas disciplinas y que

servirá como referente para la realización de los procedimientos tendientes a

garantizar el derecho a morir dignamente de los Niños, Niñas y Adolescentes […]”.

Que una vez comunicada dicha determinación, el Ministerio de Salud y Protección

Social convocó un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por expertos en la

materia para precisar los criterios de viabilidad del procedimiento en niños, niñas y

adolescentes.

Que dicho grupo sesionó los días 21 de diciembre de 2017, 21 de febrero del 2018 y

dejó como soporte de su trabajo sendas ayudas de memoria en las que efectúa una

serie de recomendaciones sobre las directrices que se deben emitir en cumplimiento

de lo ordenado por el Alto Tribunal en lo concerniente a niños, niñas y adolescentes.

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el

Código de la Infancia y la Adolescencia” se entiende por adolescente las personas

entre 12 y 18 años de edad y niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años,

estableciendo la primera infancia como la franja poblacional que va de los cero (0) a

los seis (6) años de edad.

Que el derecho fundamental a morir con dignidad no se limita a la muerte anticipada o

eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo

el cuidado paliativo, sin que este último se entienda como exclusivo del final de la

vida, sino ante todo como una forma de aliviar el sufrimiento y lograr la mejor calidad

de vida para el paciente y su familia en consonancia con lo previsto en el artículo 4 de

la Ley 1733 de 2014.

Que todo niño, niña o adolescente que presente una condición que limita su vida o la

amenaza, independientemente de raza, religión, edad, género, deberá tener acceso a

un cuidado paliativo sostenible, holístico, centrado en la familia, de alta calidad, así

como todo el soporte que se requiera para ofrecerlo, por lo cual, la prestación de los

cuidados paliativos para ellos y ellas es una condición necesaria e imprescindible para

acceder a otras alternativas de muerte digna como la anticipación de la muerte.

Que la solicitud de eutanasia requiere un contexto diferencial que permita identificar la

veracidad y validez de una expresión voluntaria, libre, informada e inequívoca y que la

consolidación de la decisión y expresión de la misma exigen de características

específicas definidas para cada grupo etario en el que se encuentre el niño, la niña o

adolescente.

Que cuando se solicite eutanasia en el caso de niños, niñas y adolescentes es una

condición sine qua non que pueda ser evaluada la capacidad y la competencia para la

toma de decisiones en el ámbito médico.

Que la idea de muerte en los menores sigue una cadena evolutiva íntimamente ligada

con la edad, que va desde la intuición hasta la abstracción y que la misma depende

de factores asociados al desarrollo cognitivo, a su desarrollo emocional, a su entorno

y experiencia vital, incluyendo experiencias previas con la muerte.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto regular el procedimiento

para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, las niñas y los

adolescentes, en cumplimiento de lo ordenado y definido en la Sentencia T-544 de

2017 y teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Artículo 2. Definiciones. Para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los

niños, las niñas y los adolescentes, se deben tener presentes las siguientes

definiciones:

2.1. Derecho a cuidados paliativos pediátricos. Tienen derecho a cuidado paliativo

pediátrico todos los niños, las niñas y los adolescentes con condiciones limitantes

para la vida o que acortan el curso de la misma, en las cuales no hay esperanza

razonable de cura y por la cual el niño, la niña y el adolescente podría morir, así como

las condiciones amenazantes para la vida, las cuales pueden ser susceptibles de

manejo curativo de eficacia comprobada que puede fallar y derivar en la muerte.

2.2. Capacidad de los niños, las niñas y los adolescentes para la toma de decisiones

en el ámbito médico, La capacidad para la toma de decisiones en el ámbito médico en

los niños, las niñas y los adolescentes es la concurrencia de las siguientes aptitudes:

(1) capacidad de comunicar la decisión, (2) capacidad de entendimiento, (3)

capacidad de razonar y (4) capacidad de juicio.

Para definir la capacidad de comunicar la decisión en el caso de personas en

condición de discapacidad, se buscarán todos los apoyos y ajustes razonables para la

expresión voluntaria, libre, informada e inequívoca de la decisión, pero a través de

dichos apoyos y ajustes en ningún caso se podrá sugerir o insinuar el procedimiento

ni buscar el asentimiento de consideraciones realizadas por terceros.

2.3. Concepto de muerte según edad evolutiva del niño, niña o adolescente. La idea

de muerte cambia con la edad hasta consolidarse como concepto, así:

2.3.1 De 0 a 2 años. La muerte no es un concepto real ni formal. No existe idea de

muerte propia.

2.3.2 De 3 a 6 años. El niño o niña desarrolla su pensamiento pre lógico, intuitivo,

aparece la idea de muerte como fenómeno temporal, la muerte es reversible o

transitoria. No se consolida idea de muerte propia.

2.3.3 De 7 a 11 años. El niño o niña desarrolla un pensamiento lógico, operacional,

que le permite adquirir elementos que hacen parte del concepto de muerte,

como la inmovilidad, universalidad e irrevocabilidad. En este momento del

desarrollo ya existe un razonamiento concreto y una capacidad de establecer

relaciones causa–efecto. El niño o niña puede evaluar varios puntos de vista,

pero aun no adquiere la habilidad de generar un pensamiento abstracto que le

implique comprender lo permanente y absoluto de la muerte. Resultado de esto

el concepto de muerte se elabora con gradual consciencia de irreversibilidad y

de final. La muerte propia o de un ser querido, es difícil de comprender. El

concepto de muerte puede presentarse, pero no ser concreto en sus

características de irreversibilidad e inexorabilidad.

2.3.4 A partir de los 12 años. Desde los doce años de edad se presenta el concepto

de muerte aliado a la capacidad de abstracción desde el cual se logra el

entendimiento de que todo el mundo, incluso uno mismo, va a morir, tarde o

temprano. A pesar de ello la propia muerte se percibe muy lejana, hay un

período crítico de aceptación y se tiene miedo a lo que puede pasar antes de la

muerte. El concepto de muerte se consolida como irreversible, universal e

inexorable.

Se debe reconocer que de forma excepcional algunos niños o niñas en los últimos dos

rangos pueden alcanzar conceptos móviles dependiendo de la experiencia y madurez

de cada situación particular. En especial para los niños y niñas cercanos a los 12

años.

2.4. Niño, niña y adolescente con una enfermedad y/o condición en fase terminal. Se

entiende como aquella en la que concurren un pronóstico de vida inferior a 6 meses

en presencia de una enfermedad y/o condición amenazante para la vida, limitante

para la vida o que acorta el curso de la vida, y la ausencia de una posibilidad

razonable de cura, la falla de los tratamientos curativos o la ausencia de resultados

con los tratamientos específicos, además de la presencia de problemas numerosos o

síntomas intensos y múltiples.

2.5. Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de su salud.

Son los niños, las niñas y los adolescentes que tienen o se hallan en riesgo elevado

de tener, una condición crónica física, emocional, del desarrollo y/o del

comportamiento, requiriendo en consecuencia servicios de salud o relacionados, en

calidad y cantidad diversa y mayor a los que los niños, niñas y adolescentes requieren

en general.

2.6. Niños, niñas y adolescentes dependientes de tecnología. Son los niños, las niñas

y los adolescentes que requieren tanto de equipamiento médico para el

mantenimiento de la vida de forma prolongada para compensar la pérdida de una

función vital del cuerpo, como de cuidados permanentes para prevenir la muerte o

futuras discapacidades y cuyos cuidados pueden ser dispensados en el hogar por el

personal de salud, la familia y/o los cuidadores.

Artículo 3. Sujetos de exclusión de la solicitud del procedimiento eutanásico. Se

excluyen de la posibilidad de presentar una solicitud para el procedimiento eutanásico,

las siguientes personas:

3.1. Recién nacidos y neonatos.

3.2. Primera infancia.

3.3 Grupo poblacional de los 6 a los 12 años, con algunas excepciones.

3.3. Niños, niñas y adolescentes que presenten estados alterados de conciencia.

3.4. Discapacidades cognitivas e intelectuales.

3.5 Trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para

entender, razonar y emitir un juicio reflexivo.

Parágrafo. Excepcionalmente, los niños o las niñas del grupo poblacional entre los 6

y 12 años, pueden presentar un desarrollo neurocognitivo y psicológico, que, en

suma, a su madurez y a la experiencia de su situación particular, alcanzan un

desarrollo evolutivo que les permite la configuración de una decisión voluntaria libre,

informada e inequívoca en el ámbito médico que en consonancia con un concepto de

muerte específico les que permiten la toma de decisiones frente a su propia muerte.

Capítulo II

Del Cuidado Paliativo Pediátrico

Artículo 4. Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP). El cuidado paliativo para los niños,

las niñas y los adolescentes es el enfoque de atención hacia el cuidado activo y total,

desde el diagnóstico o del reconocimiento de su necesidad, a través de la vida y el

proceso de muerte. Ampara la atención de los elementos físicos, psicológicos,

emocionales, sociales y espirituales. Se enfoca especialmente en mejorar la calidad

de vida del niño, niña o adolescente y en apoyar a su familia durante el proceso de

enfermedad y posterior a la muerte del niño, niña o adolescente.

El cuidado activo y total incluye el manejo de síntomas angustiantes, la provisión de

descansos cortos durante los tratamientos y cuidados durante el proceso de muerte y

el duelo.

Artículo 5. Sujetos de cuidados paliativos pediátricos. Son sujetos de cuidados

paliativos pediátricos:

5.1 Personas con condiciones amenazantes para la vida, susceptibles de manejo

curativo que puede fallar. El CPP puede ser necesario durante una crisis,

durante tratamiento o en caso de fallo del mismo.

5.2 Personas con condiciones donde la muerte prematura es inevitable, pueden

presentarse largos periodos de tratamiento intensivo que tengan como objetivo

prolongar la vida y permitir la participación en actividades normales.

5.3 Personas con enfermedades progresivas sin opciones de tratamiento curativo,

donde el tratamiento es exclusivamente paliativo y puede verse extendido

durante muchos años.

5.4 Personas con enfermedades irreversibles, pero no progresivas que causan

discapacidad severa y derivan en susceptibilidad a complicaciones de salud y a

la muerte prematura.

Parágrafo 1. Los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes deben ser

ofertados y garantizados sin que medie solicitud previa del niño, niña o adolescente, o

quien ejerza la patria potestad o quien tenga la custodia o cuidado personal del niño,

niña o adolescente.

Parágrafo 2. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de

atención de su salud y los dependientes de tecnología, por el solo hecho de presentar

estas condiciones especiales no son sujetos de CPP. De acuerdo con la severidad y

características de su condición serán susceptibles de ser beneficiarios del mismo.

Artículo 6. Desistimiento del cuidado paliativo pediátrico. Para el caso de los niños,

las niñas y los adolescentes que deseen desistir de las intervenciones, o parte de la

atención integral de su enfermedad y/o condición se tendrá en cuenta el interés

superior del menor y se actuará en relación a sus necesidades particulares y sus

aptitudes físicas y sicológicas.

Si el niño, la niña o adolescente tiene la capacidad para la toma de decisiones en el

ámbito médico podrá, en concurrencia con sus padres hasta los 14 años y sin

concurrencia de estos pero con su participación a partir de los 14 años, solicitar que

se cumplan los principios de proporcionalidad terapéutica y racionalidad, así como

rechazar tratamientos e intervenciones clínicas que sean fútiles o desproporcionadas

en su condición y que puedan resultar en distanasia o encarnizamiento terapéutico.

En ese mismo orden, podrá también desistir de la atención de CPP.

Si el niño, la niña o el adolescente no tiene la capacidad para la toma de decisiones

en el ámbito médico en los términos del artículo 3° de la presente resolución, será

quien ejerza la patria potestad o quien tenga la custodia y cuidado personal, quien

pueda desistir los tratamientos y solicitar que se cumplan los principios de

proporcionalidad terapéutica y racionalidad, así como rechazar tratamientos e

intervenciones clínicas que sean fútiles o desproporcionadas en su condición y que

puedan resultar en distanasia o encarnizamiento terapéutico. En ese mismo orden,

podrán también desistir de la atención de CPP.

Capítulo III

Procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la

Eutanasia para los casos de adolescentes y excepcionalmente de niños, niños

entre 6 y 12 años

Artículo 7. Criterios para la garantía del derecho a morir con dignidad a través de la

Eutanasia para los casos del niño, niña o adolescente. El derecho a morir con

dignidad de los niños, niñas y adolescentes deberá garantizarse teniendo en cuenta

los siguientes criterios:

7.1. Prevalencia de la autonomía del paciente e interés superior del menor.

7.2. Prevalencia del cuidado paliativo.

7.3. Celeridad. Las personas que participen en el procedimiento de morir con

dignidad a través de la eutanasia, lo impulsarán oficiosamente y evitarán

dilaciones y barreras en el mismo.

7.4. Oportunidad. Implica que la voluntad del sujeto sea cumplida a tiempo.

7.5. Imparcialidad. Las personas deberán actuar teniendo en cuenta la finalidad del

procedimiento de eutanasia tendiente a garantizar una decisión producto del

desarrollo de la autonomía de la voluntad del niño, niña o adolescente sin

discriminaciones. En consecuencia, no podrán argüir cualquier clase de

motivación subjetiva, sin perjuicio de la objeción de conciencia.

Artículo 8. De la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con

dignidad a través de la Eutanasia para los casos de adolescentes. Todo adolescente

que tenga una enfermedad y/o condición en fase terminal y que presente sufrimiento

constante e insoportable que no pueda ser aliviado, podrá solicitar a su médico

tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de su derecho a morir

con dignidad.

Una vez recibida la solicitud, el médico tratante tendrá la obligación de:

8.1 Informar de dicha solicitud a los titulares de la patria potestad y, a falta de estos, a

quienes tengan la custodia y cuidado personal del adolescente y reiterar o poner

en conocimiento de los mismos y del paciente, el derecho que tiene a recibir

cuidados paliativos pediátricos, de acuerdo con la definición establecida en la

presente resolución y en el marco de la Ley 1733 de 2014.

8.2 Valorar directamente al paciente y convocar al equipo interdisciplinario pertinente

de la IPS, con el propósito de:

8.2.1 Establecer la fase de terminalidad de la enfermedad y/o condición del o la

adolescente.

8.2.2 Evaluar la competencia y la capacidad del o la adolescente para la toma de

decisiones en el ámbito médico.

8.2.3 Identificar el concepto de muerte según edad evolutiva. Se debe hacer énfasis

en el concepto personal del o la adolescente frente a la muerte en su situación

particular.

8.3 Valorar la manifestación de sufrimiento del o la adolescente y verificar que haya

sido atendida apropiadamente y que, a pesar de ello, persista como constante e

insoportable.

8.4 Valorar la condición psicológica y emocional de los padres y a falta de estos a

quienes tengan la custodia y cuidado personal del o la adolescente. Debe

descartarse, en todos los casos, la presencia del síndrome de cuidador cansado.

8.5 Registrar en la historia clínica, de forma clara y concisa la descripción de

sufrimiento constante e insoportable que llevan a la solicitud, de acuerdo con la

expresión del solicitante e incluyendo la percepción del médico tratante y/o las

interconsultas o valoraciones realizadas.

8.6 Elaborar un documento en donde conste la solicitud elevada por el o la

adolescente, que deberá ser suscrito por el o la adolescente, el médico tratante y

por quienes tengan la titularidad de la patria potestad o la titularidad de la custodia

y cuidado personal del o la adolescente.

8.7 Valorar si la primera solicitud se mantiene al momento de presentar la petición

ante el Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a

través de la eutanasia del o la adolescente. La reiteración puede darse durante

las diferentes valoraciones del paciente en su proceso de atención y debe quedar

registrada en la historia clínica por parte del profesional de la salud que la haya

recibido.

Una vez recibida la solicitud, el médico y el equipo interdisciplinario tratante tendrán

quince (15) días calendario para cumplir con lo previsto en el presente artículo.

Parágrafo 1. La solicitud elevada por el o la adolescente deberá ser expresada

directamente por el mismo, de manera libre, informada e inequívoca.

Parágrafo 2. En caso de presentarse controversia sobre las condiciones de fase

terminal o de la competencia y del concepto evolutivo de muerte, se podrá pedir una

segunda opinión o el concepto de un grupo con experticia específica en la valoración

que requiere la segunda opinión.

Artículo 9. De la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con

dignidad a través de la Eutanasia para los casos de niños y niñas en el rango de edad

de los 6 a 12 años. Un niño o niña en el rango de edad de los 6 a 12 años que tenga

una enfermedad y/o condición en fase terminal y que presente sufrimiento constante e

insoportable que no pueda ser aliviado podrá, de forma excepcional, solicitar a su

médico tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de su derecho

a morir con dignidad. Lo anterior si se cumplen ciertas condiciones que evidencien un

desarrollo neurocognitivo y psicológico, que, en suma, a su madurez y a la

experiencia de su situación particular, le permitan tener un concepto de muerte propia

como irreversible e inexorable.

En consecuencia, tras ser expresada la solicitud el médico tratante ?en forma previa

a cualquier otro tipo de evaluación?, deberá:

9.1 Revisar si la solicitud fue expresada de forma explícita y nunca bajo

sugerencia o inducción a la información, para que pueda ser considerada

como voluntaria y libre.

9.2 Una vez considerada la solicitud de carácter voluntario y libre, el médico

tratante solicitará una valoración de psiquiatría infantil para realizar una

exhaustiva evaluación que permita la identificación del momento del

desarrollo neurocognitivo y psicológico, que en suma a su madurez y a la

experiencia de su situación particular le permita al niño o niña tener un

concepto de muerte propia como irreversible e inexorable, que permita

confirmar el carácter informado e inequívoco de la solicitud.

Tras la elaboración de un concepto confirmando que la solicitud puede considerarse

voluntaria, libre, informada e inequívoca, se seguirá con el orden de los numerales del

artículo 8, con especial énfasis en la identificación de las habilidades que permiten la

competencia, así como al cumplimiento de los numerales 8.4 (valoración de ausencia

del síndrome del cuidador cansado) y 8.3 (valoración del sufrimiento del niño o niña).

Con el inicio del proceso descrito en el artículo 8, el médico y el equipo

interdisciplinario tratante tendrán quince (15) días calendario para cumplir con lo

previsto en dicho artículo.

Artículo 10. De la concurrencia de los titulares de la patria potestad y a falta de estos

quienes tengan la custodia y cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes para

la solicitud de eutanasia. La necesidad de concurrencia será definida por la

prevalencia de la autonomía del paciente e interés superior del menor, de la siguiente

forma:

10.1 De los 6 años hasta los 12 años, de carácter obligatorio.

10.2 De los 12 años a los 14 años, es de carácter obligatorio la participación y

la concurrencia de los titulares de la patria potestad y a falta de estos

quienes tengan la custodia y cuidado personal. En el caso de presentarse

discrepancia en la concurrencia prevalecerá la autonomía del menor.

10.3 De los 14 años a los 17 años, se le informará a los titulares de la patria

potestad y, a falta de estos, a quienes tengan la custodia y cuidado

personal pero no será necesaria la participación en la toma de decisiones,

ni su concurrencia.

Artículo 11. Consentimiento sustituto del niño, niña o adolescente. Para efectos de la

presente resolución, entiéndase como consentimiento sustituto aquel expresado por

los titulares de la patria potestad y, a falta de estos, quienes tengan la custodia de los

niños, niñas o adolescentes que habiendo manifestado su voluntad, de acuerdo con

los presupuestos establecidos por el artículo 8 (para mayores de 12 años) y artículos

8 y 9 (para los casos excepcionales del rango de edad de los 6 a los 12 años), se

encuentran en imposibilidad para reiterarlo.

Los titulares de la patria potestad o quienes tengan la custodia del niño, niña o

adolescente, no podrán sustituir el consentimiento del mismo, si el niño, niña o

adolescente no manifestó su voluntad en los términos establecidos en la presente

resolución ni en caso dado que durante el proceso de evaluación de la solicitud el

niño, niña o adolescente no cumplió con alguno de los términos establecidos en la

presente resolución.

No podrán sustituir el consentimiento del niño, niña o adolescente quienes tengan

representaciones legales diferentes a la patria potestad o a la custodia del niño, niña o

adolescente, ni el personal médico de la IPS responsable del menor.

Artículo 12. Presentación de la petición ante el Comité. Una vez establecido el

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 8 de la presente resolución, el

médico tratante presentará el caso ante el Comité de la IPS que tiene a cargo el

paciente y adjuntará copia de la historia clínica, del documento de formalización de

que trata el numeral 8.6 del artículo 8 de este acto administrativo y todos aquellos

documentos que considere pertinentes para sustentar la solicitud.

El Comité, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la

petición, analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente

resolución e informará al médico tratante sobre el concepto favorable o desfavorable.

Artículo 13. Deber de informar al paciente. Una vez notificado el cumplimiento de los

requisitos por parte del Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con

Dignidad a través de la Eutanasia para los casos de niños, niñas y adolescentes, el

médico tratante informará tanto al niño, a la niña o al adolescente como a quienes

sean los titulares de su patria potestad y a falta de estos a quienes tengan su custodia

y cuidado personal, que hay concepto favorable para la realización del procedimiento

eutanásico.

Artículo 14. Programación del procedimiento eutanásico. Una vez notificado por el

Comité el concepto favorable del procedimiento eutanásico se realizará en la fecha

concertada con el niño, niña o adolescente.

Artículo 15. Gratuidad. Sin perjuicio del cobro de las atenciones derivadas o

vinculadas a la evaluación de la solicitud y conformación del Comité, el procedimiento

eutanásico propiamente dicho tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no podrá ser

facturado.

Capítulo IV

De los Comités Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con

Dignidad a través de la Eutanasia para los casos de los niños, las niñas y los

adolescentes

Artículo 16. Organización de los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho

a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia para los casos de niños, niñas y los

adolescentes. Las Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que cuenten con servicios

con grado de complejidad mediana y alta conformarán, al interior de cada entidad, un

Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de la

Eutanasia para los casos de niños, niñas y adolescentes, en adelante el Comité, en

los términos previstos en la presente resolución.

Parágrafo. Las IPS que no tengan tales servicios habilitados y reciban una solicitud

para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad, a través del

procedimiento eutanásico deberá, de forma inmediata, poner en conocimiento dicha

situación a la Entidad Promotora de Salud -EPS- a la cual está afiliado el niño, la niña

o el adolescente que solicita el procedimiento, con el propósito de que coordine todo

lo relacionado en aras de garantizar el derecho.

Artículo 17. Conformación del Comité. El Comité estará integrado de la siguiente

forma:

17.1 Un médico con la especialidad de la enfermedad y/o condición que padece el

niño, niña o adolescente, diferente al médico tratante, experto en niños, niñas y

adolescentes.

17.2 Un abogado, experto en niños, niñas y adolescentes.

17.3 Un psiquiatra o psicólogo clínico, experto en niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo 1. Los integrantes del Comité no podrán ser objetores de conciencia del

procedimiento de eutanasia, condición que se declarará en el momento de la

conformación del mismo. De igual manera, deberán manifestar, en cada caso, los

conflictos de intereses que puedan afectar las decisiones que deban adoptar.

Parágrafo 2. La idoneidad de los integrantes del Comité se deberá acreditar con título

de posgrado de un programa que forme en niños, niñas y adolescentes o con

experiencia mínima acreditada de 24 meses con ese grupo poblacional.

Parágrafo 3. La participación de los integrantes del Comité es indelegable. No

obstante, por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por existencia de conflictos de

intereses, la IPS deberá designar, de manera inmediata, el profesional que lo

reemplace del respectivo perfil.

Artículo 18. Funciones. El Comité tendrá las siguientes funciones:

18.1 Revisar que el médico tratante y el equipo de atención integral de la IPS hayan

cumplido con las condiciones que consolidan una solicitud, indicadas en la

presente resolución, y que exista concurrencia en los casos que aplica con los

titulares de la patria potestad y a falta de estos con quienes tengan la custodia

y cuidado personal del niño, niña y adolescente.

18.2 Verificar que el niño, niña o adolescente esté recibiendo CPP.

18.3 Revisar que se haya suscrito el documento de formalización de la solicitud, de

que trata el artículo 8, numeral 6.

18.4 Revisar, en el caso que se trate de un niño o niña del rango de edad de 6 a 12

años, que se ha cumplido con el proceso indicado en el artículo 9 antes de

iniciar el trámite de consolidación de solicitud de acuerdo con el artículo 8.

18.5 Informar al médico tratante que se cumplieron los presupuestos contenidos en

los numerales 18.1, 18.2 y 18.3 y en los casos que corresponda el 18.4 del

presente artículo y solicitarle que dentro de un plazo no superior a veinticuatro

(24) horas siguientes informe al paciente indicándole que debe elegir una fecha

en la que se realizará el procedimiento eutanásico y que puede desistir en

cualquier momento.

En caso de no cumplirse con los presupuestos contenidos en los numerales

18.1, 18.2 y 18.3 y en los casos que corresponda el 18.4 del presente artículo,

informar al médico tratante, las razones por las que la petición no fue favorable.

18.6 Vigilar que el procedimiento se lleve a cabo en el menor tiempo posible, de

acuerdo con lo concertado con el niño, niña o adolescente.

18.7 Garantizar la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso, para lo cual

deberá realizar las verificaciones que sean del caso.

18.8 Suspender tanto el trámite de petición como el procedimiento eutanásico, en

caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las

autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si a

ello hubiere lugar.

18.9 Revisar que la institución responsable del niño, niña o adolescente garantice el

acompañamiento pertinente al paciente y a su red de apoyo durante la

validación de la petición y la realización del procedimiento.

18.10 Verificar que el consentimiento sustituto, cuando este se presente, cumpla con

los requisitos establecidos en este acto administrativo y no esté viciado en su

validez y eficacia.

18.11 Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los treinta (30)

días siguientes a la realización del procedimiento eutanásico, toda la

información de que trata el artículo 28 de este acto administrativo.

18.12 Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, con ocasión de

sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales

o de los requerimientos realizados por autoridades judiciales y de control. El

tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la

protección de estos.

18.13 Informar a la EPS a la cual esté afiliado el niño, la niña o el adolescente de

todas las actuaciones que se adelanten dentro del procedimiento para hacer

efectivo el derecho a morir con dignidad vía eutanasia y mantenerse en

contacto permanente con la misma.

18.14 Designar el secretario técnico y darse su propio reglamento.

Parágrafo. En el evento del consentimiento sustituto, el comité interdisciplinario deberá

ser más riguroso en el cumplimiento de los requisitos y en el análisis de la situación.

Artículo 19. Instalación del Comité. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en

vigencia de la presente resolución, una vez designados los miembros del Comité, las

IPS indicadas en el artículo 16° de este acto administrativo, citarán a la primera sesión

del Comité, en la cual se instalará el mismo, se adoptará su reglamento interno y se

designará un secretario técnico.

En caso de recibir una petición antes del cumplimiento de los sesenta (60) días,

deberán conformar el comité para tramitarla.

Artículo 20. Sesiones del comité. El comité sesionará de acuerdo con las peticiones

que reciba. Frente a cada caso que deba resolver, realizará las reuniones que sean

necesarias con el fin de cumplir las funciones aquí previstas, en los tiempos

señalados.

Los integrantes del Comité deberán sesionar de manera presencial; sin embargo,

cuando exista justificación validada por los demás miembros del comité, máximo uno

de sus integrantes podrá participar en la sesión utilizando las herramientas ofrecidas

por las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin que sea necesaria su

presencia, lo cual deberá quedar registrado en el acta de la sesión.

Parágrafo. En caso de considerarlo necesario, el Comité podrá invitar a personas

naturales o jurídicas cuyo aporte estime que puede ser de utilidad para los fines

encomendados al mismo. Los invitados tendrán voz, pero no voto. En todo caso, se

deberá garantizar la debida reserva y confidencialidad de la información.

Artículo 21. Actas del comité. De cada reunión adelantada por el comité quedará un

acta en la que se registrarán las conclusiones y compromisos de la misma y a la que

se anexarán las copias de los documentos analizados en la misma, así como los

conceptos técnicos que se hayan tenido en cuenta.

Artículo 22. Quórum para sesionar, deliberar y decidir. Habrá quórum para sesionar,

deliberar y decidir con la totalidad de los integrantes del Comité.

Artículo 23. Toma de decisiones. Las decisiones serán adoptadas, de preferencia,

por consenso y en caso de no presentarse, se adoptarán con el voto de la mayoría

absoluta.

Artículo 24. Secretaría técnica. La secretaría técnica designada por el Comité

cumplirá con las siguientes funciones:

24.1 Recibir la petición del procedimiento para morir con dignidad a través de la

eutanasia y dar trámite inmediato a la misma.

24.2 Realizar la convocatoria a las sesiones subsiguientes del Comité.

24.3 Elaborar las actas y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones

emanadas del Comité.

24.4 Preparar y presentar al Comité las propuestas, documentos de trabajo,

informes y demás material de apoyo que sirva de soporte a las decisiones del

mismo.

24.5 Llevar el archivo documental de las actuaciones del Comité y de los soportes

respectivos, mantener la reserva y confidencialidad de los mismos, así como

de la información de la cual tenga conocimiento.

24.6 Dar respuesta a los derechos de petición, las solicitudes de información y

requerimientos que se formulan al Comité.

24.7 Remitir la información soporte de los procedimientos que se realicen a este

Ministerio.

24.8 Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, con ocasión de

sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales

o de los requerimientos realizados por autoridades judiciales y de control. El

tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la

protección de estos.

24.9 Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte

técnico o que le sean asignadas por el Comité.

Artículo 25. Funciones de las IPS. Son funciones de la IPS en relación con el

procedimiento para morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes las siguientes:

25.1 Ofrecer y garantizar los cuidados paliativos a los niños, las niñas o los

adolescentes que lo requiera, sin perjuicio de la voluntad de ellos o ellas en

concurrencia con los titulares de su patria potestad y a falta de estos con

quienes tengan su custodia y cuidado personal de acuerdo con lo previsto por

el artículo 6.

25.2 Designar a los integrantes del Comité. La primera designación deberá

realizarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a la expedición del presente

acto administrativo. En todo caso, si se recibe una solicitud antes del

cumplimiento de ese término, deberán conformar inmediatamente el comité

para el trámite de la solicitud.

25.3 Permitir a los integrantes del Comité el acceso al paciente, a su red de apoyo y

a la documentación soporte, para que realice las verificaciones que considere

pertinentes.

25.4 Comunicar tanto a la Superintendencia Nacional de Salud como a la EPS en la

que esté afiliado el niño, niña o adolescente, dentro de las veinticuatro (24)

horas siguientes, la petición presentada por el médico tratante ante el Comité.

25.5 Comunicar a la EPS dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al

pronunciamiento del comité, si éste validó o no el procedimiento eutanásico.

25.6 Garantizar la existencia de médicos no objetores para la práctica del

procedimiento eutanásico. En ningún caso, la IPS podrá argumentar la

objeción de conciencia institucional.

25.7 Designar el médico que realizará el procedimiento eutanásico. En caso que el

médico designado sea objetor de conciencia, reasignará el caso a un médico

no objetor en un término no superior a 48 horas.

25.8 Comunicar al médico tratante, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a

su recepción, toda solicitud elevada por el niño, la niña o el adolescente en

relación con el derecho a morir con dignidad, que haya sido remitida por la

EPS.

25.9 Facilitar todo lo necesario para el funcionamiento adecuado del Comité.

25.10 Velar por la reserva y confidencialidad de la información a su cargo. El

tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la

protección de éstos.

25.11 Apoyar al comité en la recopilación y envío de la documentación pertinente al

Ministerio de Salud y Protección Social, según lo contemplado en el artículo 26

de la presente resolución.

Artículo 26. Funciones de las EPS.

26.1 En relación con los Comités, las EPS tendrán las siguientes funciones:

26.1.1 Garantizar todos los servicios y tecnologías en salud requeridos por el

niño, la niña o el adolescente para hacer efectivo el derecho a morir con

dignidad, cuando la IPS responsable del paciente no tenga habilitados

los servicios de que trata el artículo 16 de la presente resolución.

26.1.2 Asegurar la comunicación permanente con la IPS responsable del niño,

la niña o el adolescente para conocer las decisiones que se adopten.

26.1.3 Tramitar con celeridad los requerimientos que le sean formulados.

26.1.4 Coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con

dignidad.

26.2 En relación con los pacientes. Respecto de los pacientes, las EPS tendrán las

siguientes funciones:

26.2.1 Comunicar a la IPS responsable del paciente, dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción, toda solicitud elevada

directamente a la EPS por el niño, la niña o el adolescente, quien

ejerza la patria potestad o quienes tengan la custodia y cuidado

personal, relacionada con el derecho a morir con dignidad.

26.2.2 Asegurar los canales de comunicación permanente con las IPS.

26.2.3 No interferir en ningún sentido, en la decisión que adopte el niño, la

niña o el adolescente en concurrencia con los titulares de la patria

potestad y a falta de estos con quienes tengan la custodia y cuidado

personal en relación con el derecho a morir con dignidad mediante

actuaciones o prácticas que la afecten o vicien.

26.2.4 Contar en su red prestadora de servicios de salud con profesionales de

la salud idóneos y suficientes para atender los requerimientos que

puedan surgir en relación con la garantía del derecho a morir con

dignidad del niño, la niña o el adolescente.

26.2.5 Garantizar al niño, niña o adolescente y a su red de apoyo, los

servicios de salud que requieran en relación con el derecho a morir

con dignidad, ya sea garantizando la atención a través de su red de

prestadores de servicios de salud cuando sean sus afiliados, o cuando

no, direccionar hacia las Empresas Administradores de Planes de

Beneficios –EAPB- correspondientes para que activen los mecanismos

necesarios para garantizar la prestación de los servicios que se

requieran.

26.2.6 Tramitar con celeridad las solicitudes de sus afiliados niño, niña o

adolescente que pretendan hacer efectivo el derecho a morir con

dignidad.

26.2.7 Velar por la reserva y confidencialidad de la información que deba

conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El

tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco

jurídico de la protección de estos.

Capítulo V

Disposiciones finales

Artículo 27. Desistimiento de la solicitud de eutanasia. En cualquier momento del

trámite tanto de la solicitud como de la petición, durante la evaluación realizada por el

Comité y con posterioridad a esta hasta el momento de la práctica del procedimiento

eutanásico, el niño, niña o adolescente podrá desistir de continuar con el trámite y

optar por otras alternativas.

El desistimiento es exclusivo al niño, la niña o adolescente.

Artículo 28. Reporte de información al Ministerio de Salud y Protección Social. El

Comité, dentro de los treinta (30) días siguientes a la realización del procedimiento

eutanásico, deberá enviar al Ministerio de Salud y Protección Social la siguiente

información:

28.1 Copia del documento de formalización, de que trata el numeral 6 del artículo 8

de la presente resolución.

28.2. Copia de la petición elevada por el médico tratante al Comité con los

documentos que allegó como soporte.

28.3. Copia de las actas de las sesiones del Comité.

28.4. Copia de la historia clínica a partir del momento en que el niño, la niña o el

adolescente realizó la solicitud, que deberá contener todas las valoraciones y

conceptos, de que trata el artículo 8 de la presente resolución.

28.5 Para el caso de niños y niñas en el rango de edad de 6 a 12 años copias de las

valoraciones y conceptos de que trata el artículo 9 de la presente resolución

28.6. Copia del documento en el que el Comité informa al médico tratante sobre la

viabilidad del procedimiento eutanásico.

28.7. Copia de la nota médica del procedimiento eutanásico.

28.8. Copia del certificado de defunción

Parágrafo. En todo caso, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá requerir

otra información relacionado con el procedimiento realizado.

Artículo 29. De la eventual presentación de la objeción de conciencia. La objeción de

conciencia sólo es predicable de los médicos encargados de intervenir en el

procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En el evento que

el médico que va a practicar el procedimiento formule tal objeción, por escrito y

debidamente motivada, el Comité ordenará a la IPS para que, dentro de las cuarenta

y ocho (48) horas siguientes a que se presente la objeción, reasigne a otro médico

que lo realice. En ningún caso podrá argumentarse objeción de conciencia

institucional.

Artículo 30. Actuación de la Superintendencia Nacional de Salud. La

Superintendencia Nacional de Salud, dentro de sus funciones de Inspección,

Vigilancia y Control, hará seguimiento a la garantía del derecho a morir con dignidad

vía eutanasia de los niños, niñas y adolescentes, a partir del reporte realizado por las

IPS de las peticiones presentadas al Comité.

Artículo 31. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su

publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los comentarios y observaciones seran recibidos hasta el 05 de marzo de 2018 en los correos electrónicos rluque@minsalud.gov.co – jimoreno@minsalud.gov.co o en la línea telefónica (+571) 330 5000 extensiones 1415 – 1424