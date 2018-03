Dos personas fueron capturadas por agresiones contra Petro en Cúcuta

Loterias

Loterías del 1 de marzo en Colombia:

Bogota 3002 – Serie 124

Quindío 4730 – Serie 067

DORADO

Mañana 0771 – Tarde 1981

CULONA:

2778

SUPER ASTRO SOL

4675 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

5833 – Signo Geminis

PIJAO:

6531

PAISITA:

Día 7422 – Noche 3591

CHONTICO:

Día 9042 – Noche 3453

CAFETERITO:

Tarde 8182 – Noche 9083

SINUANO:

Día 0933 – Noche 0793

CASH THREE:

Día 170 – Noche 826

PLAY FOUR:

Día 8010 – Noche 7895

SAMAN:

6338

CARIBEÑA:

Día 0216 – Noche 1656

WIN FOUR:

2035

EVENING:

4756

MOTILÓN:

Tarde 9175 – Noche 7740

LA FANTÁSTICA:

Día 6340 – Noche 3945

ANTIOQUEÑITA

Día 4492 – Tarde 9660

EL COLONO:

7273