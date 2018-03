Italia: aplazan partidos del domingo por muerte del jugador Davide Astori

Serán siete los partidos aplazados en la serie A italiana por el repentino fallecimiento de Davide Astori, de 31 años, en un hotel de Udine, sin que por el momento se conozcan las circunstancias del hecho.

La Federación de Fútbol italiana informó de que, por voluntad del comisario extraordinario, Roberto Fabbricini, todas las competiciones futbolísticas oficiales que se disputen este domingo guardarán un minuto de silencio.

Los juegos que se aplazaron son Udinese-Fiorentina, Génova-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone y Milan-Inter.

Los diferentes clubes italianos están mostrando en estas horas su pésame por la trágica noticia, como el Cagliari, que fue el club con el que Astori se estrenó en la Serie A.

El equipo Cagliari publicó en su cuenta de Twitter: “Con nuestra camiseta has realizado tus sueños, has marcado con la Selección, has sido nuestro valiente capitán. Has sido amado por nuestra gente y has amado nuestra tierra (Cerdeña). Ciao Davide”.

También el delantero argentino del Juventus, Paulo Dybala, escribió: “Sin palabras. Descansa en paz Davide Astori”.

La FIFA trasladó su pesar por el fallecimiento repentino del capitán del Fiorentina italiano, Davide Astori, este domingo en Udine, en el hotel donde estaba concentrado con su equipo para disputar un partido de liga.

El organismo escribió: “Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Davide Astori, que ha fallecido a la edad de 31 años”, tras conocer la noticia del fallecimiento del internacional italiano.