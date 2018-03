Biciusuarios ya cuentan con el primer CicloPuente

Con la habilitación de una franja de circulación exclusiva para ciclistas en el puente de la avenida Ciudad de Cali sobre la calle 80, la alcaldía Peñalosa continúa fortaleciendo la estrategia para proteger la vida de los actores viales, en especial de los peatones y los ciclistas, que son los más vulnerables.

Por esta razón la Secretaría de Movilidad intervino este importante puente de la ciudad, donde se beneficiarán cerca de 3.800 biciusuarios quienes realizan sus viajes en las horas pico, en este sector de las localidades de Engativá y Suba, en el noroccidente de Bogotá. Se estima que en la mañana circulan aproximadamente 1.600 ciclistas en la franja de 6:15 a 7:15 am y en la tarde el estimativo es de 2.200 de 5:30 a 6:30 pm.

La entidad afirmó que antes de realizar la intervención, los ciclistas estaban utilizando de manera arriesgada el puente vehicular para hacer una conexión más directa. Dicha situación generaba varios conflictos con los peatones, motociclistas y conductores provocando maniobras peligrosas y constante flujo de tránsito en contravía.

Jhon, uno de los tantos ciclistas que recorre en la mañana y en la tarde el puente vehicular, agradece la intervención que se realizó en este lugar y asegura que con la adecuación se siente beneficiado.

“El puente era un peligro, los buses me arrinconaban, me tardaba más de 15 minutos en pasar de un lado a otro. Me tocaba bajarme de la bicicleta, pasar por el puente peatonal. Ahora me ahorro cerca de 15 minutos y hay más seguridad para nosotros”, explicó.

Para la adecuación del CicloPuente de la avenida Ciudad de Cali sobre la calle 80 se adelantaron acciones de demarcación y señalización de alto impacto y bajo costo, para mejorar las condiciones de seguridad vial de los ciclistas. La intervención consistió en la redistribución de los carriles sobre el puente vehicular, para segregar un carril de 2,5 metros destinado al tránsito de bicicletas.

Información y foto de: http://www.bogota.gov.co/t