Aprenda a optimizar sus finanzas para Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y es la primera gran fecha del año para viajar y disfrutar de una temporada de vacaciones. Pero ¿cómo aprovechar esta ocasión sin afectar demasiado las finanzas personales y familiares?

La última encuesta acerca de las tendencias de viajes en esta época, realizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, revela que los destinos nacionales preferidos son: Cartagena (10,4%), San Andrés (10,1%), Bogotá (8,7%), Santa Marta (8,7%) y Medellín (7,6%). Por su parte, los 5 destinos internacionales más solicitados son: Estados Unidos (8,7%), México (8%), España (7,8%), Panamá (7,3%) y República Dominicana (6,4%).

“Lo ideal es haber planeado las vacaciones de Semana Santa con anticipación; si sus finanzas no se han estabilizado por los gastos de fin de año y de enero, lo recomendable es elaborar un presupuesto de austeridad y un plan de acción para poder disfrutar de estos días sin crear más cargas económicas al hogar” afirma Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop. Pero ¿qué hay que tener en cuenta para optimizar nuestro presupuesto? El Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop nos da unas claves:

“Ojo con el método de financiación de estas vacaciones. No es recomendable endeudarse para viajar, salvo que sea una parte pequeña de los gastos, pero la mayor parte debe provenir de ahorros” resalta Fabio Chavarro. Y es que según ANATO, el 49% de los colombianos financiaron su última Semana Santa con la tarjeta de crédito, un 42% pagó en efectivo, un 7% lo hizo a través de agencias de viaje, 1% con cheque y también el 1% con tarjeta débito.

1-¿Viajar si es una prioridad? ¿O quizás podamos hacer planes cerca de casa? Debemos pensar si nuestras finanzas nos permiten viajar a destinos lejanos, o si la mejor opción es buscar actividades de ocio cerca a nuestra residencia y así poder ahorrar sin dejar de disfrutar de estos días, aconseja el señor Chavarro.

2-Si ya decidimos nuestro destino, lo mejor es buscar las promociones y las opciones de la economía colaborativa e internet (Airbnb y similares), casas de familiares o amigos, y si es en hotel, que ojalá tenga el desayuno incluido y ubicado en zonas no tan turísticas porque son más costosos; también buscar ofertas de vuelos, conocer lugares que no sean de alta demanda, e incluso pensar en viajar por carretera si el lugar lo permite. Ah, y algo muy importante, ajustarnos bien a nuestro presupuesto de gastos diarios.

3-Plan de ahorro o crédito: Lo recomendado es haber hecho un plan de ahorro para este propósito, ojalá a través del ahorro programado que ofrecen las entidades financieras, con el que habrán ganado una rentabilidad. Pero si el ahorro no es suficiente o no disponen de él, podemos acudir a otro medio de financiación como el crédito, buscando tasas de interés bajas; la tarjeta de crédito usarla moderadamente y pagar lo adeudado en menos de 6 meses, ya que la tasa de interés siempre será más elevada; la tarjeta de crédito no es un dinero extra, sino un crédito costoso, agrega el Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.

4-Las personas que deciden viajar al exterior deben estar muy atentas a las tasas de cambio (precio del dólar, Euro y otras monedas), aprovechando los momentos en los que las monedas extranjeras se encuentren a bajo precio. Si el precio de las monedas es alto, el viaje le resultara mucho más costoso.

“Ser previsivos nos ayudará a mantener unas finanzas personales sanas y aprovechar todas las festividades sin muchas preocupaciones, pero si queremos disfrutar de las vacaciones a través del financiamiento debe hacerse de una manera responsable y siendo muy fieles al presupuesto para no sufrir demasiado en los siguientes meses” finaliza Fabio Chavarro, Gerente Corporativo del Grupo Juriscoop.