Aproximadamente 3 millones de adultos colombianos sufren de Diabetes

Loterias

Loterías del 5 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 0045 – Serie 111

Tolima 2550 – Serie 010

DORADO

Mañana 2763 – Tarde 6043

CULONA:

5165

SUPER ASTRO SOL

0566 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

4257 Signo Geminis

PIJAO:

3490

PAISITA:

Día 9174 – Noche 5685

CHONTICO:

Día 8585 – Noche 5380

CAFETERITO:

Tarde 6719 – Noche 3818

SINUANO:

Día 8216 – Noche 4793

CASH THREE:

Día 874 – Noche 545

PLAY FOUR:

Día 7538 – Noche 9970

SAMAN:

8511

CARIBEÑA:

Día 4807 – Noche 2313

WIN FOUR:

8403

EVENING:

3503

MOTILÓN:

Tarde 7960 – Noche 8106

LA FANTÁSTICA:

Día 7084 – Noche 9210

ANTIOQUEÑITA

Día 2602 – Tarde 6033

EL COLONO:

0489