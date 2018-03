Exportaciones no minero energéticas inician 2018 al alza

Colombia exportó US$ 1.256,4 millones en bienes no minero energéticos en enero de este año, lo que representa un aumento del 21,8% con relación al mismo mes del 2017.

De los sectores que integran la canasta exportadora no minero energética, el que mayor crecimiento reportó en el primer mes fue el agropecuario con un 27,9%, al pasar de vender al exterior US$ 412 millones en enero del 2017 a US$ 527 millones en el primer mes de este año. Carne y sus preparados (220,3%), pescado (64,1%), legumbres y frutas (47,5%) y semillas y frutos oleaginosos (36,8%), fueron entre otros, los bienes de este sector que ayudaron a impulsar el comportamiento.

Las ventas externas de los bienes agroindustriales aumentaron 24,2% en el primer mes del 2018, cuando se exportaron US$ 152 millones, mientras que en igual mes del 2017 se despacharon US$ 122 millones. Entre los bienes que impulsaron este comportamiento están: productos lácteos (407,4%), bebidas (55,7%), cereales y preparados de cereales (39,5%), aceites y grasa fijos de origen vegetal (70,5%) y pienso para animales (23,3%), entre otros.

Por su parte, las exportaciones de bienes industriales aumentaron 15,9%. Mientras que en el primer mes de este año se exportaron US$ 577 millones, en el mismo mes del año pasado se vendieron al exterior US$ 498 millones. Manufacturas de corcho y madera (458,7%), aparatos y equipos para telecomunicaciones y para grabar (389,7%), edificios prefabricados (99,7%), manufacturas de caucho (61,5%) y vehículos de carretera (39%) son, entre otros, los productos que impulsaron el aumento de estas exportaciones.

“Estos resultados demuestran que vamos por el camino correcto en la diversificación de nuestras exportaciones. Estamos creciendo con productos competitivos que llegan a más mercados, gracias a la profundización de nuestros acuerdos comerciales”, indicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

Y es que el 85% de las exportaciones no minero energéticas se dirigió a países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes. Los despachos a esos países en enero pasado sumaron US$ 1.060,8 millones y crecieron 22,6% con relación al primer mes del 2017.