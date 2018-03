Industria papelera, Variedad de papiros y pergaminos

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Si hay un sector de la economía nacional que no tiene prudencia alguna en su utilización, es el papelero; donde desde la escuela hasta la cúspide, el papel no se reutiliza, reduce, recicla, recupera, como tampoco se emplea por ambas caras.

El papel también proviene de material de desecho, como el aserrín; de los residuos de la seda, el cáñamo, y algodón; incluso de trapo o camisas viejas de donde sale papel económico. En China y Hungría, se produce de paja de arroz. En Colombia hace más de medio siglo una compañía produce papeles finos para impresión y escritura, del bagazo de caña de azúcar dejado por los ingenios azucareros.

La mayor proporción de papel se extrae de bosques naturales o plantados; un árbol produce 8.500 hojas de papel; para fabricar una tonelada de papel se utilizan 17 árboles. Una persona, en pocos momentos puede manipular los cuatro grandes grupos de productos papeleros que existen: compra el periódico (papeles gráficos); lo introduce en una caja de cartón (papeles para envases y embalajes); en seguida se dirige a la miscelánea y adquiere un papel de seguridad (papeles especiales); y en el salón de onces emplea una servilleta (papeles higiénicos y sanitarios).

En todo el planeta la cultura es el derroche de papel; anualmente se imprimen 115 billones de hojas; llegando a 40 kg por persona el consumo promedio mundial de papel. Anualmente son 400 millones de toneladas métricas de papel que se producen a nivel global. Los habitantes de la Unión Americana son los que más se valen del papel, unos 334kg por persona; representado gran parte en libros, revistas y periódicos. En las oficinas norteamericanas desechan unas 4 toneladas de papel por año, suficientes para levantar el muro en la frontera con México, en una extensión de 3185 km. The New York Times en su edición dominical emplea una cantidad de papel representado en 75.000 árboles

China, Estados Unidos y Japón son los mayores productores de papel. Brasil ocupa el sexto lugar; de por sí este país es el de mayor área de bosques plantados en América Latina y el Caribe. En Brasil, una fábrica en Mato Grosso do Sul es la mayor de línea de papel línea en el mundo. En Colombia, en Caloto, Cauca; en una de sus plantas, calificada de las más modernas y grandes de papel fino a base de bagazo de caña en el mundo; el papel producido es tenido a nivel mundial como uno alcalino fino “Woodfree. En Colombia la Cadena Productiva de Pulpa, Papel e Industria Gráfica se concentra principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca; en torno a la cual,” se hace necesaria una reflexión profunda alrededor de las condiciones de posibilidad”, expresaron fuentes oficiales.

La industria papelera pierde el brillo, por el impacto ambiental; es la tercera industria compradora de blanqueador de cloro que es altamente contaminante; también la tercera que más combustibles fósiles demanda a nivel global, y la que más fuentes de agua de lagos o estanques emplea. En fabricar 4 cuadernos de 100 hojas, se van 324 litros de agua. La industria del papel es considerada como una de las más riesgosas para la salud de los trabajadores; pueden ocasionarles mayor riesgo de cardiopatías, enfermedades pulmonares, hipoacusias, aumento en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer; según diversos estudios. Problema sin resolver son los desechos originados durante el proceso de fabricación del papel. El juego sucio, fue lo sucedido en Colombia hace 4 años cuando sancionaron por cerca de 70 mil millones de pesos a Productos Familia, S.A., Colombiana Kimberlu Colpapel S.A., Papeles Nacionales S.A., Cartones y Papeles de Risaralda – C. y P. R. S.A. y Drypers Andina S.A., por presuntas cartelización de precios. El colmo de la industria es cuando empresas sin vergüenza alguna talan bosques vírgenes para papel de productos desechables.

Cuando surgió la Era de los ordenadores; al papel se le vaticinó su extinción; sin embargo sigue ahí; conviviendo con agendas electrónicas , libros, revistas, periódicos y toda la información digital. El papel tiene su papel en la historia de la humanidad, por lo que jamás desaparecerá.

