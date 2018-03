La nueva rectificación de Uribe en cumplimiento de una orden judicial

–“El mensaje que escribí, que declaro rectificado por orden del Tribunal, tiene relación con una columna electoral en la cual el señor Coronel deja entrever que soy un asesino, que induje el accidente que costó la vida al doctor Pedro Juán Moreno y a otras personas”, precisa el expresidente y Senador Alvaro Uribe Vélez.

En un comunicado que publico en su cuenta en Twitter, Uribe Vélez afirma: “Yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo”.

Reproducimos a continuación el texto de la declaración del expresidente y senador de Centro Democrático:

“Rectifico y aclaro por orden del Tribunal de Bogotá

Daniel Coronel ha escrito 213 columnas contra mi familia, mis allegados y mi persona.

Dijo tener las pruebas de mis visitas carcelarias a un preso del proceso 8 mil, que nunca visité, pruebas que nunca presentó.

Y en ejercicio de mis derechos emito las siguientes opiniones.

En palabras del exsocio de Perafán, fue Perafán quien puso los recursos para financiar su noticiero.

Daniel Coronel no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronel con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar que la fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación (elcolombiano.co..nido-JWEC_87860). En palabras de Marco Antonio Cañón, ex socio del extraditado Perafán, quien puso los recursos para financiar el noticiero NTC, hoy Noticias Uno, fue Perafán (youtube.com/watch?v=rehhnd2WfBM)

Daniel Coronel no está condenado por narcotráfico, he utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectifico por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros contra mi familia y mi persona.

Daniel Coronel difunde cuentas falsas de twitter contra mi persona; acusó falsamente a mi hijo de tramitar notarías; se le acreditaron las pruebas de que mi familia había vendido la finca Guacharacas y nunca tuvo la ética periodística de rectificar; guarda silencio frente a la seguridad que mi Gobierno le proporcionó; obtiene información privilegiada de la justicia y viola la reserva del sumario; dijo tener las pruebas de mis visitas carcelarias a un preso del proceso 8 mil, que nunca visité, pruebas que nunca presentó; es concesionario de un canal de televisión que este Gobierno le adjudicó como único proponente; de 587 columnas ha escrito 213 contra mi familia, allegados y mi persona, destruye la honra sin condenar, sinuosamente.

Quiero hacer dos comentarios a los honorables magistrados: el mensaje que escribí, que declaro rectificado por orden del Tribunal, tiene relación con una columna electoral en la cual el señor Coronel deja entrever que soy un asesino, que induje el accidente que costó la vida al doctor Pedro Juán Moreno y a otras personas. Daniel Coronel no tuvo el mínimo cuidado de revisar el reporte de Aeronáutica Civil; además, honorables magistrados, dar respuesta o aclarar una columna de Daniel Coronel, o una noticia de su noticiero, Noticias Uno, es inútil, solamente legitima su infundio. Yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo.