Cali, Palmira y Cúcuta en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo

–Según un organismo civil mexicano denominado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), las ciudades colombianas de Cali, Palmira y Cúcuta están entre las 50 ciudades más violentas del mundo, cuyo “podio” lo ocupan en su orden Los Cobos, México; Caracas, la capital venezolana y Acapulco, también en territorio azteca.

El informe destaca, en cambio, la salida del escalafón de la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindio.

En cuanto a las ciudades colombianas que ingresaron al ranking, la capital del Valle fue ubicada en el puesto 28; Palmira, en el 37 y la capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, en el 50, esto es, el último puesto del ranking.

La ubicación en la tabla se fundamenta en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes registrados el pasado 2017.

Así las cosas, Cali registra 1.261 homicidios entre una población de 2 millones 542 mil 876 habitantes, con una tasa de 49.59 por cada mil habitantes.

A su vez, el récord de Palmira es de 144 homicidios, entre una población de 308 mil 669 habitantes, con una tasa de 46.65.

Y Cúcuta, 290 homicidios, entre una población de 833 mil 743, con una tasa de 34.78 por ciento.

El estudio advierte que América Latina ostenta el triste título de ser la región que alberga el mayor número de ciudades más violentas del mundo y hace la siguiente reseña:

En los tres primeros lugares del escalafón, con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2017 la mexicana Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ranking.

Con una tasa ligeramente inferior (111.19) Caracas ocupó el segundo lugar y con una tasa de 106.63 Acapulco tuvo la tercera posición.

Luego advierte la creciente dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela, además del fenómeno demográfico que está sufriendo ese país

“Desde años anteriores, pero sobre todo en 2017, nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que expresa la muy grave crisis que en todos los órdenes que enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos.

“Ante datos oficiales, la información de la prensa sobre el tema en 2017 fue mucho más escasa que en años anteriores, menos periódica y menos específica por lo que hace a la incidencia en las ciudades. Por ello salieron del ranking dos ciudades de Venezuela, sin que tengamos la certeza de que no deberían figurar.

“Por otro lado Venezuela está enfrentando un acelerado proceso de despoblamiento. Cuatro millones de sus habitantes han abandonado el país, más de la mitad de ellos en los últimos tres años. Como resultado las estimaciones oficiales de población no son reales, ni tampoco las tasas de homicidios basadas en ellas, sino más altas”.

Otras novedades que presenta el ranking 2017 son:

-Incluidas en el ranking de 2016, salieron del de 2017 seis ciudades: Cuiabá (Brasil), Curitiba (Brasil), São Luís (Brasil), Armenia (Colombia), Cumaná (Venezuela) y Gran Barcelona (Venezuela).

-De estas, las dos últimas salieron porque no hay datos para calcular las tasas, no porque exista certeza de que las tasas de homicidios hayan bajado lo suficiente como para ya no figurar en el ranking.

-Las cuatro restantes ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Cúcuta, Colombia (34.78 homicidios por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50.

-Al ranking ingresaron las ciudades de Los Cabos (México), por primera vez; La Paz (México), por primera vez; Tepic (México), la cual reingresa; San Juan (Puerto Rico), la cual reingresa; Porto Alegre (Brasil), un reingreso y Campina Grande (Brasil), que también es un reingreso.

-De las 50 ciudades del ranking 17 se ubican en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia, 3 en Sudáfrica, y 2 en Honduras.

Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina (42 urbes).

-En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 59.17 (41,430 homicidios dolosos entre 70,016,008 habitantes). Pero sólo las primeras 16 ciudades superaron ese promedio.

La siguiente es la tabla general de las 50 ciudades más violentas del mundo, de las cuales 42 son de América Latina: