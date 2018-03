Cámara del Estado de la Florida aprueba ley que trata de conjurar el problema de las armas

–Una ley que establece que cualquier persona que compre un arma de fuego debe tener al menos 21 años de edad y esperar tres días antes de obtener un arma, fue aprobada por la Cámara del Estado de la Florida, escenario de la última masacre de 17 personas ejecutada por un joven armado con un rifle de asalto en la escuela de Parkland.

Además, en la norma se establece un programa estatal que permite armar al personal de algunas escuelas públicas.

Sin embargo, la ley aprobada no prohibió las armas de asalto como la utilizada en la masacre del 14 de febrero.

Con 67 votos a favor y 50 en contra, esa instancia dio la luz verde al texto que fue avalado el lunes por el Senado, de modo que lo enviaron a la mesa del gobernador estatal, Rick Scott, a quien corresponde su promulgación.

El gobernante republicano no dijo hasta el momento si ratificará la legislación SB 2026. ‘Cuando el proyecto de ley llegue a mi escritorio, haré lo que no parecen estar haciendo en Washington, voy a revisarlo línea por línea’, expresó al respecto.

Agregó que consultará con las familias de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el 14 de febrero en una escuela secundaria de la ciudad de Parkland, donde murieron 17 personas, un hecho que impulsó el debate sobre el control de armas y las demandas de acciones concretas.

Según el diario Tampa Bay Times, los familiares de todos los fallecidos en esa matanza están a favor de aprobar la normativa.

El proyecto avalado por los legisladores elevaría la edad mínima para comprar un arma de fuego a 21 años e impondría un período de espera de tres días para la verificación de antecedentes.

También describe un programa voluntario que permitiría a las escuelas capacitar y armar a ciertos miembros del personal, entre los cuales no estarían los educadores a tiempo completo, una propuesta que llegó a plantear el presidente Donald Trump, pero que fue recibida con rechazo por muchos sectores.

Aunque no comprende poner armas en manos de los maestros, el texto sí abre el programa a otros funcionarios escolares, desde entrenadores hasta consejeros y bibliotecarios, para lo cual destina 67 millones de dólares.

La iniciativa, además, financiaría programas de salud mental y seguridad escolar por un monto de 300 millones de dólares, y otros 26 millones se destinarían a demoler y reemplazar el edificio donde ocurrió el tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas y construir en el lugar un monumento conmemorativo.

En el debate de la legislación, muchos republicanos expresaron reservas sobre lo que consideraron como disposiciones violatorias de la Segunda Enmienda constitucional, incluido el tema de la edad mínima para comprar armas de fuego.

A su vez, los defensores del control de armas también enfrentaron sentimientos encontrados con la propuesta, al considerar que establece modestas medidas junto con el costo potencial de permitir más armamento en las escuelas.

De acuerdo con el sitio digital Vox, esta cuestión dividió a los demócratas, que son extremadamente cautelosos acerca de armar al personal escolar, pero están ansiosos por aprobar algunas restricciones antes de que finalice la sesión legislativa de Florida el próximo viernes.

La iniciativa que deberá firmar o rechazar el gobernador Rick Scott aumenta la edad para comprar rifles de asalto de 18 a 21 años, busca incrementar la seguridad en las escuelas y destina 400 millones de dólares para implementar las nuevas disposiciones.

La aprobación del proyecto, el primero de control de armas que llega a un gobernador de Florida en los últimos 22 años, ocurre tres semanas después del tiroteo de Parkland.

Tras la aprobación de la medida en ambas cámaras, de mayoría republicana, el gobernador Scott tendrá la última palabra, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre su firma o veto.

“Cuando un proyecto de ley llegue a mi escritorio, haré lo que no parecen estar haciendo en Washington. Voy a revisarla línea por línea”, aseguró.

El republicano, sin embargo, ha anticipado que la consultará con las familias de Parkland.

Ambas cámaras aprobaron la medida tras escuchar a los sobrevivientes del tiroteo de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, así como a las familias de las víctimas, en lo que ha sido considerado como un desafío a la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Estudiantes que sobrevivieron a la matanza de la escuela en Parkland y que crearon el movimiento NeverAgain (Nunca más) reclamaron el pasado 21 de febrero en el Capitolio de Florida nuevas leyes de control a las armas.

Los legisladores han sido bombardeados con correos electrónicos y llamadas telefónicas por todos lados. La National Rifle Association instó a sus miembros a cabildear para derrotar el proyecto de ley, diciendo que a los propietarios de armas respetuosos de la ley se les culpa “por un acto atroz de asesinato premeditado”.

Los padres de dos víctimas de la secundaria en Parkland, Ryan Petty y Andy Pollack, se encontraban en el Capitolio mientras los legisladores debatían el miércoles.

“No estamos de acuerdo en todo. Pero nos juntamos como familias para apoyar la ley y lograr que se aprobara”, dijo Petty, cuya hija de 14 años, Alaina, fue una de las 17 víctimas asesinadas por un adolescente con un rifle de asalto estilo AR-15 en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland.

Pollack y Petty hablaron brevemente en una reunión del Gabinete y abrazaron a Scott y miembros del gabinete.

El proyecto de ley cuenta con $25 millones para destruir y reconstruir el Edificio 12 en la escuela, donde 14 estudiantes y tres miembros docentes fueron asesinados a tiros en la tarde el 14 de febrero, Día de San Valentín.

Un ex alumno de Stoneman Douglas, Nikolas Cruz, de 19 años, quien repetidamente amenazó con violencia con armas de fuego a otros, compró legalmente un rifle de asalto el año pasado. Fue acusado el miércoles por un gran jurado del condado de Broward de 17 cargos de asesinato en primer grado y 17 cargos de intento de asesinato en primer grado.

Un consenso bipartidista en la Cámara es algo raro durante el período de dos años del presidente de la Cámara Richard Corcoran, un republicano de Land O’Lakes.

El tema altamente divisivo de la seguridad con las armas unió a algunos demócratas liberales y republicanos conservadores, algo que rara vez se ve en Tallahassee.

El representante Shawn Harrison, republicano de Tampa, recordó la reunión con estudiantes que protestaron hace dos semanas para apoyar una acción legislativa en respuesta al peor tiroteo en masa en una escuela secundaria estadounidense.

“Si tiene una agenda a favor o en contra del control de armas, realmente no me importa su agenda en este momento”, dijo Harrison a sus colegas. “Lo que me importa es proteger a mis hijos y a los suyos”.

El representante Jay Fant, republicano de Jacksonville, un candidato a fiscal general, se opuso y calificó de inconstitucional prohibir a los jóvenes de 18 años comprar armas.

“Simplemente no puedo imaginar que después de que Nikolas Cruz cometiera un crimen tan atroz le digamos a una madre de 20 años que vive sola que no puede comprar un arma de fuego para defenderse”, dijo Fant.

El debate en Tallahassee se está siguiendo de cerca en todo el país ya que, una vez más, Florida es un referente para el resto de Estados Unidos.

El acceso a las armas de fuego podría ser un tema clave en las elecciones de otoño, en las que los votantes de Florida elegirán un nuevo gobernador.

Un grupo de justicia racial, The Advancement Project, pidió a Scott que vetara el proyecto de ley debido a que una gran parte de los $400 millones se gasta en agregar más policías a las escuelas y muy poco se dedica a la salud mental.

La legislación también crea una comisión de 16 miembros para investigar el tiroteo del Día de San Valentín, incluida la respuesta oficial y las frecuentes señales de alerta desatendidas sobre Cruz.

Un miembro del panel será Rick Swearingen, comisionado del Departamento de Policía de la Florida. Swearingen dijo el miércoles que su agencia ha emitido citaciones y órdenes de preservación a varias agencias del gobierno locales para preservar todos los registros relevantes en el caso.

“No vamos a apresurar nada. Vamos a ser muy minuciosos “, dijo Swearingen.

La votación del miércoles representa las primera restricción a las armas desde que los republicanos tomaron el control de ambas cámaras de la Legislatura en 1996.

En 1988, una Legislatura demócrata aprobó un período de enfriamiento de tres días en todo el estado para las armas que compraran las personas mayores de 21 años. Ese año, los legisladores se pusieron del lado de la NRA e impidieron que las ciudades y condados aprobaran leyes más estrictas que las que ya tenía el estado.

El voto plantea riesgos políticos para los republicanos, que se enfrentarán a los votantes a favor de las armas en las próximas elecciones primarias, incluido Corcoran, un posible candidato a gobernador.

La horrible carnicería en Parkland sigue siendo un tema muy cargado de emoción para los legisladores.

Los demócratas dijeron que la legislación no es lo suficientemente amplia como para limitar el acceso a las armas de fuego, especialmente los fusiles de asalto de estilo militar y los cargadores de gran capacidad, como los que se usaron en Parkland.

“Esto es terriblemente grave”, dijo el representante Sean Shaw, demócrata de Tampa, quien se quejó de que los legisladores republicanos ignoraron el nivel de violencia armada en comunidades negras, mientras mencionaba algunas de ellas: “Parramore, Liberty City, Frenchtown”.

“Hemos estado gritando por décadas. Este es un problema real y nadie ha escuchado “, dijo el representante Bobby DuBose, demócrata de Fort Lauderdale. “No pueden imaginar lo que estamos pasando”. (Con información de Prensa Latina, El Nuevo Herald y Diario de las Américas).